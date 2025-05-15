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    嘉縣東石端午龍舟開光點睛 48隊報名參賽創新高

    嘉義縣副縣長劉培東（中）等為龍舟開光點睛。（記者林宜樟攝）

    嘉義縣副縣長劉培東（中）等為龍舟開光點睛。（記者林宜樟攝）

    2025/05/15 15:20

    〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣第39屆端午龍舟競賽將於本月31日在東石漁人碼頭舉行，今年有48支隊伍參賽，較去年增加6隊。嘉義縣政府和東石鄉公所今天舉行龍舟開光點睛儀式，祈求比賽平安順利。

    副縣長劉培東、東石鄉長林俊雄、先天宮主委吳森源等今天為龍舟開光點睛，象徵龍舟開眼後具有驅邪、制煞作用，庇佑比賽平安順利。

    劉培東表示，龍舟競賽具有深遠的文化意義，不僅是體育競技，更承載著迎水神、紀念先賢的宗教與歷史意涵，今年報名參賽的隊伍數量創下歷年新高，展現東石龍舟賽的高度知名度與吸引力。

    林俊雄感謝縣府、教育處、先天宮及相關單位的大力支持與協助，讓這項龐大的任務得以順利完成，有眾人的熱情參與和共同努力，才點亮東石的夜空，並持續為東石觀光注入活力。

    端午系列活動將於5月30日率先登場，下午安排精彩的暖場表演，晚間7點半開始施放盛大的高空煙火秀，為端午節慶活動熱鬧揭開序幕。

    端午節當天有精彩刺激的龍舟競賽，還安排表演節目、美食攤位與農漁特產試吃活動，讓民眾盡情享受視覺與味覺的饗宴，現場免費提供在地鮮美的蚵仔粥招待遊客品嘗，展現東石的熱情與好客。

    東石鄉長林俊雄為龍舟點睛。（記者林宜樟攝）

    東石鄉長林俊雄為龍舟點睛。（記者林宜樟攝）

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