嘉市國中藝才班平日報到挨批不便民 市府：研議多元報到管道

嘉義市國中藝才班本週陸續辦理報到，家長向市議員黃思婷陳情，平日報到的時間，對上班族、學生很不方便。（黃思婷提供）

2025/05/15 16:10

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義市議員黃思婷接獲家長陳情，部分國中藝術才能班14、15日上午9點至下午4點辦理報到，與大人上班、孩子上學時間衝突，批評不便民，今市議會質詢時，黃思婷建議，市府應提供網路線上報到等方式，簡化報到流程。市府教育處長郭添財表示，因關乎錄取學生權益須有身分認證機制，將與各校研議網路、電話報到等多元管道。

黃思婷說，各國中小學藝術才能班如國樂、管樂、舞蹈班，5月舉辦考試，本週陸續辦理報到，如北興國中14、15日上午9點至下午4點，嘉義國中是14至16日上午9點至下午4點報到，然而此時段也是家長上班、學生上課的時間，「難道要學生請假報到？」且曾詢問某學校，報到只是確認學生會入校就讀的例行程序，不用帶資料，為什麼不能採網路線上報到？

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此外，藝才班5月考試、報到，各國中數理、語文資優班，卻要等6、7月才舉辦初試、複試，如有學生藝才班沒有備取錄取，只能另找學校就讀，但藝才班正取生可能錄取數理、語文資優班後放棄藝才班，導致藝才班備取生無法備取，學校也面臨學生招不滿風險，建議市府將藝才班、數理等資優班的考試，集中在6月舉行。

郭添財表示，藝才班考試、分發因依藝術教育法辦理，必須在入學前完成，而數理、語文資優班則是在報到入學後，進行初審、全國性標準測驗後就讀，法令、考試程序不同，將進一步研究解決方案。

嘉義市議員黃思婷今質詢時，建議市府教育處讓各校藝才班報到，能改採網路報到方式。（黃思婷提供）

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