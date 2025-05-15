幼兒不當對待案件暴增2.7倍 民團籲政府加強幼教品質監管

靖娟基金會與全國幼教產業工會指出，根據國教署資料，不當對待幼兒裁罰案已從112年的49件暴增至113年的135件，高達2.7倍，顯見園所服務品質仍有待改善，監督制度仍待強化。（記者楊綿傑攝）

2025/05/15 15:30

〔記者楊綿傑／台北報導〕今為全國兒童安全日，靖娟基金會與全國幼教產業工會指出，根據國教署資料，不當對待幼兒裁罰案已從112年的49件暴增至113年的135件，竟高達2.7倍，顯見園所服務品質仍有待改善，監督制度仍待強化，因此共同呼籲政府應落實稽查，晉用合格師資並提升待遇，杜絕不當對待行為。

根據教育部統計，今年全台2至6歲幼兒入園率已達80%，反映家長對學前教育的高度重視。靖娟基金會於今年3月針對全台22縣市幼兒園家長進行問卷調查，結果顯示家長在選擇幼兒園時最重視「教學與活動空間」、「教學策略」與「環境衛生」，整體服務品質給予高度肯定，但如師生互動、教保倫理等關鍵因素卻常難以察覺。

請繼續往下閱讀...

靖娟基金會執行長許雅荏指出，針對幼兒園服務品質感知狀況，結果顯示，整體服務表現獲得家長肯定，平均分數達4.76（滿分5.00），介於「同意」及「非常同意」之間。但相較於師資專業、園所行政管理、校園安全等可見性低、不易取得的資訊，家長往往難以掌握。

許雅荏點出，從國教署近年統計的幼兒園裁罰樣態資料顯示，近年不當對待裁罰案例顯著上升，112年共有49件，到了113年更暴增至135件，為前一年的2.7倍，其中裁罰樣態以不當對待、超收、師資問題、教學環境等相關問題，政府有必要針對幼兒園環境、人員及通報機制進行更全面與系統性的審查。

許雅荏向政府提出3點建議，包括落實稽查評鑑，確保幼兒園遵循相關規範；晉用具幼教專業背景的合格師資，提升教保品質；杜絕不當對待行為，打造安全、尊重的學習環境。唯有如此，才能讓每一位幼兒在安全、專業的空間中健康長大。

全國幼教產業工會理事長許文菁則提到，幼兒園內「不當對待」事件激增，與部分園所為節省人力成本，聘用無教師證、非幼教背景的大學生有高度關聯，此將犧牲幼兒安全與教保品質。因此呼籲國教署正視專業失衡問題，提升合格教保人員待遇，確保每位幼兒都能在安全、具品質的環境中成長學習。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法