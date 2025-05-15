復育台灣特有種阿里山油菊 11單位攜手推廣

學生親手種下阿里山油菊。（記者林宜樟攝）

2025/05/15 15:32

〔記者林宜樟／嘉義報導〕台灣特有種阿里山油菊由嘉義縣政府、達和鹿草環保公司及嘉義大學攜手在鹿草焚化廠復育，為推動地方創生與永續農業發展，縣府環保局今天邀請公所、農會、企業及學校共11個單位，共同簽署「復育阿里山油菊推廣合作意向書」，復育種植面積預計達6660平方公尺，深化環境教育，帶動地方產業。

嘉義縣長翁章梁、達和環保公司協理廖昭明、嘉義大學校長林翰謙及鹿草鄉長嚴珮瑜等參與MOU簽署儀式，有鹿草鄉公所、鹿草鄉農會、鹿草國小、祥和國小、大南國小、冷研碳索館及民雄菁埔社區等11個單位將合作復育阿里山油菊、推動環境教育及打造綠色旅遊場域。

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翁章梁說，高山植物移植到平地必須突破困難，達和環保公司與嘉義大學合作，成功在平地的鹿草焚化廠以0.3公頃土地復育阿里山油菊，未來將應用在食農教育，讓鄉親深入瞭解，期待日後黃澄澄的油菊能帶動地方經濟。

推動阿里山油菊復育的嘉義大學森林暨自然資源學系副教授張坤城說，初期在平地種植阿里山油菊時發現較難開花，後來發現關鍵在於光照，調整至全日照後，慢慢馴化於平地，一年後順利開花；阿里山油菊含有龍腦（冰片），有開竅醒神、清熱止痛及祛翳明目的保健功效，可製作成花茶、洗髮精、沐浴乳、化妝品等產品，希望逐漸推廣成為地方產業。

林翰謙今天帶領技術團隊介紹阿里山油菊的生態特色與平地復育成功案例，達和環保公司透過「阿里山油菊小學堂」互動體驗課程將低碳永續與地方創生理念導入校園與社區，眾人一同種下阿里山油菊種苗，期許未來能為在地農業注入活力，形塑嘉義農業新亮點。

眾人一同為阿里山油菊澆水。（記者林宜樟攝）

台灣特有種植物阿里山油菊。（記者林宜樟攝）

阿里山油菊可做為花茶、手工皂及沐浴乳等產品。（記者林宜樟攝）

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