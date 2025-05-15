中華郵政5/28起下修金融卡每日提款限額 1800萬卡戶受影響

中華郵政5/28起下修金融卡每日提款限額。（資料照）

2025/05/15 15:13

〔記者林志怡／台北報導〕詐騙事件頻傳，手法日新月異，郵局帳戶更是詐團最愛的人頭戶重災區，去年警示帳戶數更達到1萬619個，數量超越其他金融機構。為強化打擊詐騙並提升帳戶安全，中華郵政自5月28日起，將郵政金融卡及數位帳戶「每日提款限額」由15萬元調整至10萬元。

中華郵政迄今計發出約1800萬張金融卡，也因此成為詐騙集團最愛的洗錢工具，更有不法份子透過臉書等社群平台發布訊息，用「收購提款卡」的方式，開價數十萬，向民眾購買金融卡，藉此取得人頭帳戶，用於詐騙用途，外籍移工用戶、領取補助款或中低收入戶、偏鄉客戶更是詐團鎖定的目標。

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此外，中華郵政公司相關警示帳戶數從2023年的6008個，增加2024年的1萬0619個，暴增77％，為加強打詐，中華郵政近期公告，郵政金融卡及數位帳戶「每日提款限額」將由15萬元調整至10萬元，以加強帳戶風險管控及儲金安全。

中華郵政公司儲匯處專門委員陳廣蓮指出，目前各大金融機構每日提款限額10萬、15萬都有，且比例各半，且目前部分每日提款限額15萬的金融機構也有意下修額度。

陳廣蓮說，此類措施主要是希望讓車手沒有那麼容易領現，從過去的經驗來看，一般民眾正常情況下也不太會在1天內提款超過10萬元，因此這次調整對一般使用者的影響其實相對有限，若真有大額度的提款需求，也可以在臨櫃辦理。

另一方面，陳廣蓮提到，7月19日起，金融卡「約定轉入帳號」自「申辦當日生效」改為「申辦後次二日生效」，希望藉此為民眾留下思考的緩沖期。

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