大手筆！鹿港端午限定煎堆 「西施舌」奢華登場

鹿港鎮長許志宏有一身好廚藝，做起煎堆有模有樣。（圖由民眾提供）

2025/05/15 14:52

〔記者劉曉欣／彰化報導〕鹿港人在端午節必吃的不是粽子，而是用麵粉與糯米粉配上蔥蛋佐料的「煎堆」，鎮公所將在今年端午連假第1天，也就是5月30日當天推出奢華版的「西施舌煎堆」，西施舌市價每台斤約600元，保證每份都吃得到完整的西施舌！

鹿港鎮公所表示，連續2年推出澎湃版的「蚵仔煎堆」大受歡迎，今年決定加碼，除了「蚵仔煎堆」以外，採用更豪華的食材「西施舌」，西施舌吃起來有蚵仔與生蠔的綜合體，讓煎堆更加讓人驚豔，並推出特別版的甜甜「麵茶煎堆」，一次滿足鹹甜口味。

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鎮公所強調，傳統民間的煎堆都是煎成一大片，再切成小片來分食，為了確保每份發出去的「西施舌煎堆」都有完整的西施舌，將會由社區媽媽煎成1人份，每份都可以吃到完整的西施舌，預計將準備7台斤以上的西施舌。眾受期待的「西施舌煎堆」將於5月30日下午3點20分在公會堂前廣場發放，同日下午4點半則發放「麵茶煎堆」與「蚵仔煎堆」，數量有限，現場將會發放號碼牌。

鹿港鎮長許志宏表示，鹿港人過端午節都會動手做「煎堆」，喜灣吃甜的就加糖，喜歡吃鹹的就加蛋、韭菜、豆芽菜、蔥等佐料，相傳端午吃「煎堆」，有用「煎堆」補天的寓意，同時祝福來年風調雨順。

鹿港鎮公所在今年的端午連假，將在公會堂前廣場、文武廟與桂花巷藝術村推出系列活動，5月30日下午3點40分，在公會堂前廣場有限量香包免費送，5月31日晚上6點有新生代歌手斑恩、申力安演出。文武廟與文武廟停車場則有連續3天免費的兒童樂園，有水上氣墊、大型遊戲氣墊與旋轉木馬，時間是下午3點到晚上7點。龍舟造型存錢筒與古式香牌DIY活動，將從5月23日晚上7點開放網路報名；桂花巷藝術村手作免費DIY活動則是現場排隊報名。

鹿港鎮公所今年端午連假系列活動，將大手筆推出限量版「西施舌煎堆」。（圖由民眾提供）

西施舌市價就要每台斤600元，大多是在辦桌宴席才吃得到。（圖由民眾提供）

喜歡吃甜的？鹿港鎮公所今年也準備特別版的麵茶煎堆。（圖由民眾提供）

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