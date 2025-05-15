國中會考週六日登場 明下午開放看考場

國中教育會考週六日登場，明下午開放看場。（資料照）

2025/05/15 14:35

〔記者楊綿傑／台北報導〕114年國中教育會考將於本月17、18日舉行，全國共計17萬餘考生，全國試務會表示，明天下午3時至5時開放看考場，提醒考生熟讀考試規則避免違規，並於考試當天提早出門。

今年國中教育會考共17萬餘考生報名，分別在18個考區、232個考場應試。明天雖然開放看考場，但不得進入試場。

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全國試務會提醒，為避免違反試場規則而影響考試結果，考生應於考前熟悉簡章相關規定，考試時遵守試場規則。如數學科不得攜帶量角器或附量角器功能的文具；直尺或三角板僅能標有量測用刻度及數字，惟數字不可有根號。

另外，全國試務會也列舉歷年違規事項大宗，包括故意損壞試題本，或於答案卡（卷）上挖補、汙損、折疊者，無論是5科或寫作測驗，均不予計列等級或級分。

於考試說明時段內，提前翻開試題本，或提前書寫、畫記、作答，或於考試結束鐘聲響起後仍逾時作答，經監試委員制止1次後停止者，5科記該科違規2點，寫作測驗扣1級分。

於考試期間，隨身放置非應試用品（含妨害考試公平之用品，或具有傳輸、通訊、錄影、照相、計算功能或發出聲響之用品），無論是否使用或發出聲響，5科記該科違規2點，寫作測驗扣1級分。

教育部呼籲，2天考試期間，請各界避免在考場附近集會、遊行、施工、舉行民俗慶典或體育競賽等活動。倘無法避免，請勿使用麥克風、廣播、擴音器等器材，並降低音量，同時也應維護交通順暢，讓考生順利考試。

全國試務會亦提醒所有考生，注意考場位置及交通狀況，儘早出門，並避開周遭活動路線，以免交通壅塞而延誤抵達考場時間。

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