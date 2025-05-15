為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    世壯運交通指南出包！ 新莊棒球場建議「芝山站」下車 網傻眼

    有網友回報，在大會公布的交通指引中，居然建議欲前往新莊棒球場者從捷運芝山站下車。（擷取自靠北世壯運）

    有網友回報，在大會公布的交通指引中，居然建議欲前往新莊棒球場者從捷運芝山站下車。（擷取自靠北世壯運）

    2025/05/15 15:07

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕雙北世壯運17日即將正式登場，北市府近日也積極透過各種管道宣傳世壯運，但卻頻傳出包。政治工作者周軒，今日在臉書分享粉專「靠北世壯運」貼文，其中有網友回報，在大會公布的世壯運交通指引中，居然建議欲前往新莊棒球場者從捷運芝山站下車，周軒也直呼：「我不知道這是什麼意思欸？」

    雙北世壯運開幕在即，卻頻傳出包，先是宣傳海報上「TAIPEI」拼錯，再來又被發現世壯運志工證名字翻譯寫錯。今日有網友在粉專「靠北世壯運」貼文回報，大會公布的交通指引中，居然建議欲前往新莊棒球場者從捷運芝山站下車。

    「我不知道這是什麼意思欸？」周軒在臉書分享該貼文表示，芝山站要到新莊棒球場，只有一班616公車可以直達，但是要搭一個小時左右吧。「而且你下面的公車站指南不就有寫搭到捷運新莊站了」，最後他也忍不住罵：「蔣萬安怎麼可以這麽爛？」

    貼文下方，網友看了直搖頭表示：「新莊人建議搭捷運到台北車站轉公車299（班次較多），請預留40分鐘到1小時左右的交通時間...搭到芝山是神經病哦」、「只會抄，還抄錯」、「擺爛」、「都不校稿的嗎？」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播