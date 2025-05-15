世壯運交通指南出包！ 新莊棒球場建議「芝山站」下車 網傻眼

有網友回報，在大會公布的交通指引中，居然建議欲前往新莊棒球場者從捷運芝山站下車。（擷取自靠北世壯運）

2025/05/15 15:07

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕雙北世壯運17日即將正式登場，北市府近日也積極透過各種管道宣傳世壯運，但卻頻傳出包。政治工作者周軒，今日在臉書分享粉專「靠北世壯運」貼文，其中有網友回報，在大會公布的世壯運交通指引中，居然建議欲前往新莊棒球場者從捷運芝山站下車，周軒也直呼：「我不知道這是什麼意思欸？」

雙北世壯運開幕在即，卻頻傳出包，先是宣傳海報上「TAIPEI」拼錯，再來又被發現世壯運志工證名字翻譯寫錯。今日有網友在粉專「靠北世壯運」貼文回報，大會公布的交通指引中，居然建議欲前往新莊棒球場者從捷運芝山站下車。

請繼續往下閱讀...

「我不知道這是什麼意思欸？」周軒在臉書分享該貼文表示，芝山站要到新莊棒球場，只有一班616公車可以直達，但是要搭一個小時左右吧。「而且你下面的公車站指南不就有寫搭到捷運新莊站了」，最後他也忍不住罵：「蔣萬安怎麼可以這麽爛？」

貼文下方，網友看了直搖頭表示：「新莊人建議搭捷運到台北車站轉公車299（班次較多），請預留40分鐘到1小時左右的交通時間...搭到芝山是神經病哦」、「只會抄，還抄錯」、「擺爛」、「都不校稿的嗎？」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法