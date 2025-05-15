「9月起到校手機一律集中管理」教育部挨批責任丟學校 鄭英耀回應了

教育部長鄭英耀今在高雄展覽館出席放視大賞開幕活動，對於校園手機集中管理挨批把責任丟包學校一事，回應相關細項都已批定，將依程序公布。（記者李惠洲攝）

2025/05/15 14:35

〔記者許麗娟／高雄報導〕教育部長鄭英耀昨日宣布，自9月新學期開始，各級學校將實施手機集中管理，管理方式則尊重各校制定，引發全國教育產業總工會理事長林碩杰批評，教育部把責任丟包給學校、沒有肩膀，對此，鄭英耀今（15）日在高雄回應，這是與全國教育界多次座談建立的共識，教育部沒有不負責任，相關細項已批定，將依程序公布。

鄭英耀昨天宣布，教育部修正「高級中等以下學校校園行動載具使用原則」，細項下週公布，未來手機將採集中管理設置「養機場」，相關管理方式尊重各校。

請繼續往下閱讀...

對於此一政策引來全教產批評是把責任丟包給學校，鄭英耀今在高雄出席放視大賞開幕活動被問及時表示，尊重全教產的想法，但是用扣帽子說教育部不負責任，他也做了澄清和說明。

鄭英耀指出，身為教育專業人員，當看到全世界都在擔心青少年在成長過程，因為智慧手機、色情網站、許多的短影音，帶來負面的心理情緒上的傷害與影響，都非常理解也非常清楚，如何對手機要有更清楚的管理。

鄭英耀說，在不影響教學的情況下，尊重各地方、各學校，原則上，在上課、學校期間不使用，但有些場域如自主學習的數位課程，當時與22個縣市的教育局處，以及校長、教師及家長協會等，經過多次反覆的座談而建立的共識，教育部沒有不負責任，而是關心青少年、兒童健康的身心發展，希望有更好、更有效率的學習生活。

鄭英耀也興澳洲2024年開始做手機管理的例子，他說，澳洲教育部調查，在實施1年後，新南威爾斯州的1000名校長中，超過8成認為學生學習更專注，學業表現更好，過去問題行為有5成以上有具體改善，可見「這個政策是有價值的」，歐美、全世界先進國家都看到了手機可能帶來青少年的負面影響，不能視而不見，身為教育工作者要重視這個問題，要共同努力建構青少年健康的成長空間。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法