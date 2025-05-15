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    抬棺衝法會！ 彰化火葬場抗爭升溫群眾怒吼違反民意 縣府將召開會議

    彰化縣反火葬場自救會，今日率領群眾近200人到火葬場預定地「芳苑鄉生命園區」抬棺抗議，要求縣府重新評估選址。（記者陳冠備攝）

    彰化縣反火葬場自救會，今日率領群眾近200人到火葬場預定地「芳苑鄉生命園區」抬棺抗議，要求縣府重新評估選址。（記者陳冠備攝）

    2025/05/15 14:28

    〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣興建火葬場爭議不斷，「反火葬場自救會」今（15日）率領群眾近200人到火葬場預定地「芳苑鄉生命園區」抬棺抗議，剛好芳苑鄉公所也在此地舉行芳苑鄉生命園區謝土祈福法會，現場氣氛一度緊張。彰化縣政府表示，將儘速召開公開會議，針對地方疑慮進行充分說明與溝通。

    彰化縣是全台唯一沒有火葬場的縣市，因此縣府將在芳苑鄉第一公墓興建火葬場生命園區，不過引起鄰近的二林、芳苑鄉親反對，自組自救會，也多次進行抗議活動，今日芳苑鄉生命園區新建殯儀館完工，並舉行「芳苑鄉生命園區謝土祈福法會暨鄉願書畫聯展」，自救會成員高舉「孩子要操場，不是火葬場」、「我要招商不要招喪」旗幟，甚至駕駛寫有「亡會美告別式」字樣的車輛試圖衝入會場，所幸警方及時攔阻，未釀衝突。

    自救會長表示，縣府以此地人煙稀少理由設置火葬場，實際上當地鄰近村落、養老院及彰化監獄，人口不少。他們質疑火葬場將帶來空氣、水質污染，影響農業及畜牧生產，認為決策過程欠缺溝通。要求縣府重新評估選址，召開說明會傾聽地方聲音，避免倉促推動。

    彰化縣政府表示，火化場是城市不可或缺的公共設施，縣府選址芳苑鄉生命園區，主要的是該土地原為芳苑鄉第一公墓，面積達9.51公頃並已完成遷葬，可透過大面積綠化來降低視覺衝擊，同時鄰近台76線延伸線，交通便利且可避開聚落，減少干擾。對於地方反對聲音，縣府將在公開會議中充分說明與溝通。

    彰化縣興建火葬場爭議不斷，抗議民眾認為決策過程欠缺溝通，違反民意。（記者陳冠備攝）

    彰化縣興建火葬場爭議不斷，抗議民眾認為決策過程欠缺溝通，違反民意。（記者陳冠備攝）

    抗議民眾駕駛寫有「亡會美告別式」字樣的車輛試圖衝入會場，所幸警方及時攔阻，未釀衝突。（記者陳冠備攝）

    抗議民眾駕駛寫有「亡會美告別式」字樣的車輛試圖衝入會場，所幸警方及時攔阻，未釀衝突。（記者陳冠備攝）

    芳苑鄉生命園區新建殯儀館完工，公所舉行謝土祈福法會時卻遇到抗議民眾，現場氣氛一度緊張。（記者陳冠備攝）

    芳苑鄉生命園區新建殯儀館完工，公所舉行謝土祈福法會時卻遇到抗議民眾，現場氣氛一度緊張。（記者陳冠備攝）

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