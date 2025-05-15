比照韓國收取「漁具押金」？ 海保署說話了

韓國海洋水產部漁業資源局漁具押金管理中心拜會海洋保育署交流。（海保署提供）

2025/05/15 14:25

〔記者洪定宏／高雄報導〕韓國海洋水產部漁業資源局漁具押金管理中心昨天拜會海洋保育署交流，海保署今天特別發布新聞稿介紹韓國「漁具押金」制度，引發媒體質疑海保署是否打算跟進？海保署否認強調，雙方只是經驗交換，且漁具管理為農業部漁業署權責業務，海保署將提供資訊給漁業署評估參考。

海保署表示，韓國根據該國「漁業法」第81條規定，於2024年1月成立「漁具押金管理中心」，規範製造或進口漁具（如漁網、浮標等）業者在銷售漁具時，應額外收取一筆「漁具押金」費用，漁民在購買漁具時需支付此押金，日後將使用過的漁具退還給指定回收站時獲得押金返還，以確保漁具不使用後能有效回收。

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海保署強調，韓國分享的「漁具押金管理中心」押金制度，目前仍在試辦，內容包括標示技術、收費辦法、未來押金制度等，但因漁具管理為農業部漁業署權責業務，海保署將提供交流資訊給漁業署作為後續評估參考。

海保署則對韓方分享台灣海廢治理脈絡及核心執掌業務，強調從源頭調查、海廢清除、漁港暫置區到末端海廢回收再利用等，並安排韓方參訪屏東縣東港鹽埔漁港海廢暫置區，獲得高度評價。

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