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    難得飛行秀！ 直升機烏山頭水庫吊掛取水救災

    CH47契努克重型運輸直升機低空盤旋在烏山頭水庫吊掛水袋取水，操控精湛。（記者楊金城攝）

    CH47契努克重型運輸直升機低空盤旋在烏山頭水庫吊掛水袋取水，操控精湛。（記者楊金城攝）

    2025/05/15 14:40

    〔記者楊金城／台南報導〕陸軍航空特戰指揮部空中運輸營今天（15日）上午10點多，在台南官田烏山頭水庫進行吊掛水袋取水、灑水訓練，出動2架CH47契努克重型運輸直升機在水庫取水，再吊掛到水庫小島灑水模擬山林滅火，難得一見的吊掛取水救災訓練，讓遊客意外欣賞到飛行秀，直呼賺到了。

    陸航在烏山頭水庫的直升機吊掛災防訓練行之多年，是重要的演訓任務。

    2架CH47從歸仁陸軍輕航基地起飛，上午9點40分飛到水庫上空，直升機先低空盤旋後在水域吊掛水袋取水，再飛到一旁的小島上空精準對林木灑水，1架完成後換另1架CH47進場取水、灑水滅火，輪流演練，約在上午10點20分完成訓練離場。

    直升機轟隆隆的引擎聲，飛行演練的英姿，讓到烏山頭水庫遊玩的遊客直呼賺到了，稱讚陸航訓練扎實。

    因直升機演練水域就在遊艇碼頭前方，農水署嘉南管理處烏山頭管理分處為安全起見，事前通知遊艇業者避開航線。

    陸航預定明天（16日）再演練，5月28日吊掛演練正式登場。

    CH47契努克重型運輸直升機低空盤旋在烏山頭水庫吊掛水袋取水，操控精湛。（記者楊金城攝）

    CH47契努克重型運輸直升機低空盤旋在烏山頭水庫吊掛水袋取水，操控精湛。（記者楊金城攝）

    CH47契努克重型運輸直升機吊掛水袋進行山林滅火演練。（記者楊金城攝）

    CH47契努克重型運輸直升機吊掛水袋進行山林滅火演練。（記者楊金城攝）

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