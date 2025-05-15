各高鐵站最便宜！ 彰化站停車1日最高收費100元

彰化高鐵旁的公有停車場將從6月開始收費營運，停車1日最高收費100元，打破各站行情。（記者顏宏駿攝）

2025/05/15 14:22

〔記者顏宏駿／彰化報導〕高鐵彰化站原本有「隱藏版的停車福利」，但因停車亂象頻仍，縣府決定收回，委由田中鎮公所開設公有停車場，目前兩處停車場已經完工，展開試營運，暫時免收費，6月開始的收費表今公告，汽車一日停車最高收費100元，比現有的業者便宜80元，堪稱是各高鐵站最便宜的收費行情。

田中鎮公所委託的業者日前已經進場完工，收費也同時公告，汽車停1天才100元，比彰化高鐵站體旁邊營運的停車場便宜80元，「打破當地行情」，也創下台灣各高鐵站最便宜的停車行情。公所表示，不得不做此決定，希望民眾多多利用收費停車場。

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高鐵彰化站每日進出人數，大約4500多人，周邊有二、三處收費停車場，每小時收費30元，半小時停車免費，一日停車收費上限為180元，但站區週邊共有3處高鐵廣場公園提供400多格「免收費」停車位，天天爆滿，衝擊最早得標營運的停車業者，也衍生多項免費停車亂象，駕駛人頻頻把車停在人行道上，以致2024年全縣違規停車熱點中，彰化高鐵站以841件違停紀錄高居第一名，警方平均每天至少開出10張罰單。

縣府決定將免費停車的福利收回，委由田中鎮公所在廣一停（站體北側）、廣三停（後站正前方）分別設收費停車場，廣一停可提供汽車101格、機車107格，廣三停可提供汽車42格、機車48格。目前僅有廣二停還有近百個免費車位，預料未來將更搶手。

彰化高鐵旁的公有停車場將從6月開始收費營運，停車1日最高收費100元，打破各站行情。（記者顏宏駿攝）

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