為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    各高鐵站最便宜！ 彰化站停車1日最高收費100元

    彰化高鐵旁的公有停車場將從6月開始收費營運，停車1日最高收費100元，打破各站行情。（記者顏宏駿攝）

    彰化高鐵旁的公有停車場將從6月開始收費營運，停車1日最高收費100元，打破各站行情。（記者顏宏駿攝）

    2025/05/15 14:22

    〔記者顏宏駿／彰化報導〕高鐵彰化站原本有「隱藏版的停車福利」，但因停車亂象頻仍，縣府決定收回，委由田中鎮公所開設公有停車場，目前兩處停車場已經完工，展開試營運，暫時免收費，6月開始的收費表今公告，汽車一日停車最高收費100元，比現有的業者便宜80元，堪稱是各高鐵站最便宜的收費行情。

    田中鎮公所委託的業者日前已經進場完工，收費也同時公告，汽車停1天才100元，比彰化高鐵站體旁邊營運的停車場便宜80元，「打破當地行情」，也創下台灣各高鐵站最便宜的停車行情。公所表示，不得不做此決定，希望民眾多多利用收費停車場。

    高鐵彰化站每日進出人數，大約4500多人，周邊有二、三處收費停車場，每小時收費30元，半小時停車免費，一日停車收費上限為180元，但站區週邊共有3處高鐵廣場公園提供400多格「免收費」停車位，天天爆滿，衝擊最早得標營運的停車業者，也衍生多項免費停車亂象，駕駛人頻頻把車停在人行道上，以致2024年全縣違規停車熱點中，彰化高鐵站以841件違停紀錄高居第一名，警方平均每天至少開出10張罰單。

    縣府決定將免費停車的福利收回，委由田中鎮公所在廣一停（站體北側）、廣三停（後站正前方）分別設收費停車場，廣一停可提供汽車101格、機車107格，廣三停可提供汽車42格、機車48格。目前僅有廣二停還有近百個免費車位，預料未來將更搶手。

    彰化高鐵旁的公有停車場將從6月開始收費營運，停車1日最高收費100元，打破各站行情。（記者顏宏駿攝）

    彰化高鐵旁的公有停車場將從6月開始收費營運，停車1日最高收費100元，打破各站行情。（記者顏宏駿攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播