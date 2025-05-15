助攻沙崙科學園區發展，台南爭取台86側車道延伸拓寬，立委林俊憲（左2）今邀相關單位前往會勘。（記者劉婉君攝）

2025/05/15 14:18

〔記者劉婉君／台南報導〕因應台南沙崙生態科學園區、高鐵特定區及沙崙綠能科學城發展，地方積極爭取台86線側車道（灣裡-大潭）段延伸拓寬，總經費初估需47.62億元。國家發展委員會承諾未來將透過南科聯外交通專案計劃全力協助，其中，市道177以東路段有望優先推動。

國發會副主委詹方冠、國科會南科管理局副局長李信昌及台南市工務局長陳世仁局長、國土署等，今（15）日應立委林俊憲之邀，前往台南歸仁會勘，並聆聽相關規劃的簡報。

請繼續往下閱讀...

林俊憲指出，台86線為台南東西向的重要道路，但隨著台南南區、仁德、歸仁及關廟等地區快速發展，道路系統負載量快速增加，沙崙園區未來將是台灣南部智慧產業重鎮，交通建設先行是關鍵，希望打通側車道現有7個斷點，改善區域交通瓶頸。

工務局計畫爭取拓寬延伸範圍自南區萬年路406巷至關廟區南雄路二段875巷間路段，串聯現有台86線側車道系統，銜接「台86線跨越台19甲線銜接國道3號工程」，完善整體台南生活圈交通路網。

市議員郭鴻儀、鄭佳欣也表示，未來南科4期開發，將有大量砂石運輸使用台86，產業與人口進駐也會帶來交通壓力，86線側車道東段延伸拓寬工程絕對有其必要性，沙崙園區更是賴清德總統推動的「大南方新矽谷」國家發展戰略關鍵支點，希望中央與地方全力以赴，讓台南建設不落人後。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法