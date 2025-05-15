屏東集團婚禮加碼抽雙人蜜月機票 明開放線上報名

屏東縣集團婚禮6月22日將在縣府大禮堂舉行，明天開放線上報名。（記者羅欣貞攝）

2025/05/15 14:07

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣集團婚禮6月22日將在縣府大禮堂舉行，除贈送新人1萬元提貨券、婚紗造型服務外，縣長周春米今天（15日）更驚喜宣布，婚禮當天將加碼抽出日本東京、泰國曼谷雙人來回蜜月機票，鼓勵新人勇敢踏入婚姻，邁向人生新的階段，共創幸福；明天（16日）開放線上報名。

屏東縣長周春米表示，結婚是人生大事，集團婚禮提供一個舞台由縣府代表屏東鄉親給予新人祝福，已成為縣內每年廣受期待的盛事。今年以「屏東有囍，希望有你」為主題，限額30對新人，將於明天（16日）上午開放報名，婚禮當日還會抽出日本東京、泰國曼谷雙人來回蜜月機票，以及總價值高達8萬元的家電禮品，8月前到恆春半島蜜月旅行，還可參加月月抽好禮活動。

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周春米表示，為了鼓勵年輕人結婚、生育，縣府團隊擔起「神隊友」的角色，第1名新生兒發給生育津貼2萬元，第2名以上新生兒生育津貼調升至3萬元，父母同時還可申請到宅母嬰照護月嫂80小時免費服務，展現屏東縣支持成家的心意。

屏東縣府民政處表示，今年集團婚禮整體設計採用溫柔浪漫的配色，當天特別設置「新人專屬拍貼機」為新人免費拍攝甜蜜合照，紀錄幸福瞬間。除有集團婚禮外，即將迎來「520我愛你」熱門的結婚登記日，屏東縣各戶政事務所用心佈置浪漫結婚拍照專區，並規劃「520幸福週」多元活動，凡於5月14日至20日完成結婚登記，就可獲贈精美好禮。

民政處表示，今年集團婚禮活動只要其中一方設籍屏東縣，並於3月1日至6月22日（含當日）期間完成結婚登記，都可報名參加，享有提貨券及抽獎資格。報名將在5月16日上午9時起開放，採線上報名，限額30對，額滿為止。活動詳情請至屏東縣政府民政處官網查詢。

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