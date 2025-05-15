奔走8年「艱苦人條款」通過 幕後推手是雲林一群夜市攤販

雲林縣夜市慈愛會理監事（左側）深深一鞠躬感謝縣長張麗善、立委張嘉郡、丁學忠及地方各界支持及協助，讓「艱苦人條款」能順利三讀通過，低收、中低收入戶民眾免費使用公立火化場及納骨設施。（記者黃淑莉攝）

2025/05/15 14:00

〔記者黃淑莉／雲林報導〕立法院5月9日三讀修正通過「殯葬管理條例」第21條之1條文（外界稱艱苦人條款），中低收入戶比照低收入戶，免費使用公立火化場、納骨設施，此案發起及奔走8年的雲林縣夜市慈愛會今（15）日在雲林縣議會召開記者會，所有理監事深深一鞠躬感謝所有立委及雲林縣長張麗善支持及協助，理事長陳鴻榮再度剃光頭還願。

雲林夜市慈愛會剛開始只有7名成員，2010年9月9日成立有50名會員，現有7000多名會員，大家捐款幫助低收、中低收入戶喪葬費用，讓經濟弱勢者能有尊嚴走完人生最後一哩路，10多年來喪葬協助5700多件、金額約3.1億元，2020年協助對象增加經濟弱勢學生勵學金及學童語言治療，金額1千多萬元。

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陳鴻榮表示，協助經濟弱勢者處理喪葬過程，發現火化、塔位費對他們是很大負擔，從2014年奔走希望低收入戶使用公立火化場、納骨設施費用全免，立法院在2017年三讀通過增訂殯葬條例第21條之1，俗稱「艱苦人條款」，有16萬戶35萬人受惠。

陳鴻榮說，中低收入戶與低收入戶家庭收入相差不多，加上各縣市補助不一樣，夜市慈愛會不放棄持續奔走，爭取「艱苦人條款」對象擴大到中低收入戶，很感謝雲林縣4位立委劉建國、張嘉郡、丁學忠、許宇甄協助提案，及所有立委的支持，終於在本月9日三讀通過，約有10萬戶28萬人受惠。

雲林縣長張麗善指出，這是一份來自基層、充滿愛與關懷的行動力量，為支持慈愛會行動，雲縣府在2020年即率全國之先推動中低收入戶比照低收入戶火化、納骨免費政策，看到「艱苦人條款」擴大中低收入戶三讀通過，她既感動又感恩。

丁學忠感謝所有支持修法的立委同仁，也特別向默默行善、出錢出力的夜市攤商致敬，丁學忠說，攤商們用雙手做生意，也用雙手改變了制度。

張嘉郡表示，這項修法是夜市慈愛會一個人的發念，幫助了無數個家庭，讓每個人都能有尊嚴走完人生最後一哩路。

立法院5月9日三讀修正通過「殯葬管理條例」第21條之1條文（外界稱艱苦人條款），中低收入戶比照低收入戶，免費使用公立火化場、納骨設施，幕後推動英雄為雲林縣夜市慈愛會。（記者黃淑莉攝）

推動「艱苦人條例」的雲林夜市慈愛會理事長陳鴻榮，2017年第一次通過時剃光頭，5月9日修正案通過後他再度剃光頭還願。（記者黃淑莉攝）

雲林夜市慈愛會在雲林縣議會召開記者會感謝各界支持及協助推動「艱苦人條款」，讓低收、中低收入戶民眾免費使用公立火化場、納骨設施。（記者黃淑莉攝）

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