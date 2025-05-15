7個月狂減17公斤！王必勝曝甩肉6大招「先去買一個好的體重計」

前衛福部次長王必勝12日在臉書寫道，自己從去年9月開始減重。（資料照）

2025/05/15 14:24

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕前衛福部次長王必勝近日陸續在臉書分享自己7個多月來，減下16.5公斤的瘦身經驗，並親授減重6大秘訣，引起網友關注。

王必勝表示，自己不是減重專家，只是分享個人經驗，不一定正確，也不見得適合每個人，歡迎大家參考和討論。

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成功減重沒有捷徑，他認為「就是消耗的比攝取的多，體重就會降了。」他坦言，做好飲食控制，並持續規律運動的確是件知易行難的事。

王必勝也公開自己的減重具體作法：

1.擬個計畫，再按實際狀況調整。

2.開始實施後每天量體重，觀察成效。

3.只吃早餐和晚餐。早餐固定一片吐司配咖啡。晚餐照吃但減量。麵飯少吃最多只吃三分之一。肉蛋菜為主。

4.非早晚餐時間不吃東西，避免零食和宵夜。多喝水，不喝含糖飲料。

5.吃東西慢一點，仔細品嚐在吃的東西。

6.儘量保持每天都運動，打球、重訓、走路，讓自己出汗。

王必勝說，每個人需要減重的狀況不同，期待也不同。但他當初設定目標，3個月內從92公斤減到80公斤，也就是每週減1公斤的速度。事後回顧，認為一週設定減0.5公斤會比較容易，也建議採取「先緊後鬆」的節奏，趁開始的動機強烈時先衝一波，看到成果和建立習慣後，再穩定下來。

他強調，執行減重過程中，最重要的是「勤於量體重」，尤其是前期，必須透過頻繁量體重才能確定採取的減重方式有沒有效果。

他建議，「去買一個好的體重計，如果有測體脂肪和肌肉比例的當然更好。我自己是每天早晚都會量一次。」

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