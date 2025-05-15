強化歐洲旅遊市場競爭力 觀光署赴羅馬、米蘭推台灣觀光

交通部觀光署5月13、14日分別在義大利羅馬及米蘭舉辦台灣觀光推廣會，現場安排B2B洽談。（圖由觀光署提供）

2025/05/15 13:54

〔記者蔡昀容／台北報導〕為拓展歐洲來台旅遊市場，交通部觀光署5月13、14日分別在義大利羅馬及米蘭舉辦台灣觀光推廣會，共吸引近百位當地旅遊業界與媒體代表參與。推廣活動包括茶文化體驗、創意花式扯鈴演出及業者媒合洽談，展現台灣文化底蘊與多元觀光魅力，提升台灣在義能見度。

義大利去年成為歐洲來台旅客的第5大來源國，今年3月5日台義雙方也完成空運服務協定修約，客運容量從每週7班擴增至每週19班，並新增威尼斯為直飛航點，另外貨運也取得第五航權。觀光署表示，這都將促進台義雙邊經貿與觀光交流。

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觀光署署長周永暉率領台灣觀光代表團出席羅馬及米蘭2場推廣活動。他表示，義大利是世界著名海鮮美食之都，台灣有豐富且平價美味的海鮮料理，是義大利旅客不能錯過的美食體驗；台灣充滿人情味，人民友善熱情，珍珠奶茶更是台灣人款待來賓的日常誠意。

周永暉介紹台灣四季旅遊路線，春季融合AI科技與藝術創意的燈會、夏季沿海鐵道之旅、秋季世界級自行車體驗，到冬季溫泉美食饗宴，歡迎義大利朋友感受台灣的活力。

駐義大利代表處大使蔡允中在羅馬推廣會指出，台灣是結合高科技與多元文化的現代島嶼，更是潛力十足的經貿合作夥伴；推廣活動不僅呈現台灣文化風采，更象徵台義雙邊交流進一步深化，有助促進觀光、文化與商貿合作。

觀光署指出，活動期間安排一對一業者（B2B）媒合洽談，義大利業者普遍對台灣旅遊資源表現高度興趣，考慮把台灣納入其旅遊產品設計，並希望獲得更多即時、實用的台灣觀光資訊。觀光署將持續整合政府與民間資源，透過行銷、航線布局及產業合作，吸引更多歐洲客來台。

交通部觀光署署長周永暉率員赴義大利推廣台灣觀光，於台灣觀光推廣會與來賓互動。（圖由觀光署提供）

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