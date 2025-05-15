屏東農業大學10年培育逾1800位青農 第11屆明起報名免費上課

第11屆屏東縣農業大學農業課程16日起受理報名。（記者羅欣貞攝）

2025/05/15 13:50

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣農業大學成立以來陪伴在地農友10年歲月，培育了1878名農業生力軍，第11屆農業大學將從明天（16日）起招生，今年共有7個班別，其中新設「原鄉特色農業工作坊」，將以原住民特色作物為重點；屏東縣長周春米表示，歡迎大家踴躍報名參加農業大學課程。

為推廣第11屆屏東縣農業大學農業課程，屏東縣政府今天（15日）邀請歷屆優秀青年學員展現務農成果，有已經建立品牌的木瓜、洋香瓜、泰國蝦、芒果等農漁產，屏東縣長周春米到場勉勵青農，也為屏東農業大學招生。

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周春米表示，屏縣農業大學10年有成，10年來共有1878位學員結業，學員們在每個農漁業等領域都有很好的成績，青農們在農業大學除了得到專業教導與引領之外，還能夠交到志同道合的朋友，大家在農業工作上，有更多觸類旁通的機會，在農業打拼的路上不孤單，歡迎有興趣者踴躍參加農業大學

屏東縣府農業處表示，今年第11屆農業基礎班等相關課程預計於7月初開始正式上課，開設「農業基礎班」、「動物科學班」、「水產養殖科學班」以及「半島特色農業工作坊」，報名明天（5月16日）起至6月13日；「新住民分班」、「菁英班」以及「原鄉特色農業工作坊」報名期間為8月19日至9月10日。

第11屆屏東縣農業大學，規劃多元化初階課程，針對農漁牧開設農業基礎班、動物科學班、水產養殖科學班。農業基礎班課程強調農業技術的應用與安全農業，培養循環及友善農業概念，同時學習智慧化栽培技術，了解永續經營模式。動物與水產養殖科學班針對畜牧及水產業的專業技能，提供飼養技術與疾病防治等相關專業課程，確保生產效能與品質。

農業處長鄭永裕表示，前兩屆開設的新住民工作坊於今年升級開設為新住民分班，提供在地辛勤耕耘的新住民朋友農業課程，加值農業新實力。在屏南半島及原鄉地區特別辦理特色農業工作坊，學習展現地方具代表性的特色農業。隨著全球氣候變遷與市場需求的變化，今年課程進一步融合智慧農業、循環農業、科技應用及農業經營管理等多元領域，讓學員不僅具備專業的農業知識，更能掌握最新技術與市場趨勢，培育新世代農業長才。

屏縣府歡迎有興趣提升農業專業技術的鄉親農友，以及新進農業的青年朋友們把握機會報名，相關報名資訊及內容，可至財團法人屏東縣農業大學教育基金會官網、屏東縣農業大學官方Facebook粉絲專頁查詢，課程免費。

第11屆屏東縣農業大學農業課程招生啟動。（記者羅欣貞攝）

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