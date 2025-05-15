澎湖海底覆網清理拖拖拉拉 業者替珊瑚「發聲」

將軍南浮潛海域發現大片海底覆網，通報清理卻拖拖拉拉。（葉生弘提供）

2025/05/15 13:41

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕中央每年補助澎湖縣政府農漁局大筆經費，展開海底覆網清理工作，但將軍南的浮潛海域水深約5米，廢棄網綿延約100米，5月通報相關單位進行清理，卻得到8月才能來清，引發業者不滿，認為中間遇到颱風來襲，將造成珊瑚浩劫，因此要為珊瑚「發聲」，認為公務部門辦事不力，沒有輕重緩急之分。

將軍嶼經營浮潛業者葉生弘表示，「不是我愛噴，這麽大一張網說要8月才能來清，然後總是拿白菜價要業者做白工，澎湖一個雞腿飯都要120-130元了呀，200公升高級柴油要5000上下，教練要薪水也要吃飯，船跟人都要保險跟吃飯，清楚廢網風險又高，隨便出個事馬上上頭條。」

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他說5月通報8月才能來，這中間3個月不就保證都沒颱風，否則那區域珊瑚完蛋，種10年珊瑚都沒有用，這種幾萬塊就能處理的事情不趕快處理，然後一年花破百萬去維護生態跟種珊瑚，這相關單位是到底會不會算帳。今天是欺負珊瑚不會說話嗎，那我葉生弘來幫珊瑚說說話。

環境部自2021年起補助澎湖縣政府辦理海底覆網清理工作，自2021年至2024年8月31日止，累計清理重量約7萬6800公斤，數量相當龐大。清理工作都是委由覆網工作隊清理，像葉生弘這些浮潛業者發現，都是擔任志工，免費展開清理，只是令這些業者不解，為何不能即報即清，一定要導致珊瑚受傷，才要亡羊補牢嗎？

五月通報八月才清，若颱風來襲恐將造成珊瑚浩劫。（葉生弘提供）

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