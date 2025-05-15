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    世壯運要求基層公務員當觀眾充數？蔣萬安：鼓勵性質

    台北市議員鍾佩玲、林亮君今（15日）指出，市府高層為了比賽場面充人數，竟要求基層公務員充當觀眾，還訂定KPI，台北市長蔣萬安回應，沒有要求也不會要求，都是鼓勵性質。（記者方賓照攝）

    台北市議員鍾佩玲、林亮君今（15日）指出，市府高層為了比賽場面充人數，竟要求基層公務員充當觀眾，還訂定KPI，台北市長蔣萬安回應，沒有要求也不會要求，都是鼓勵性質。（記者方賓照攝）

    2025/05/15 13:45

    〔記者甘孟霖／台北報導〕雙北世界壯年運動會週末將登場，不僅賽事亂象頻傳，宣傳不力更是廣被詬病。台北市議員鍾佩玲、林亮君今（15日）指出，市府高層為了比賽場面充人數，竟要求基層公務員充當觀眾，還訂定KPI。台北市長蔣萬安說，沒有要求也不會要求，都是鼓勵性質。

    蔣萬安今赴議會專案報告，鍾佩玲詢問世壯運宣傳效果如何？蔣萬安也坦言，有可以做得更好的地方，不管是實體、社群宣傳都會做檢討，確實有很多不足。

    鍾佩玲指出，最近基層傳出市府為了比賽場面好看，竟要求基層公務員到場充當觀眾鼓掌、捧場，甚至還召開「區公所籌組加油團研商會議」，並訂定KPI。但基層公務員平時公務就很繁忙，怎麼會為了顧面子做出這樣的要求，導致基層叫苦連天？

    林亮君也指出，有公務員出示Google表單以及信件，內容包含標明運動項目、時間及人數等細節的排班表，分配不同場次給各公所，還要求攜伴充人數。

    她批評，公務員平時處理大小事就很繁忙，還要滿足市府訂定KPI，要求基層動員加班，陪市府演戲，顯示世壯運宣傳不力。

    蔣萬安強調，沒有要求，也不會要求公務員一定要進場觀賽，都是鼓勵性質。

    體育局長游竹萍說，是比照2017年世界大學運動會時邀請公務員參與。

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