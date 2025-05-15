高雄E09公車突取消寒暑假首班車 通勤族抱怨被放生、上班必遲到

高雄E09公車突取消寒暑假「首班車」! 通勤族感慨被放生、上班必遲到，圖為上班時候車場景。（讀者提供）

2025/05/15 13:29

〔記者王榮祥／高雄報導〕往返高雄衛武營與義大醫院、樹德科大的高雄客運E09鳳山燕巢城市快線，日前突宣布寒暑假平日上午7點的第一班車將取消，讓鳳山、大寮等地通勤族感慨被放生，憂心上班必遲到，希望高市府協助。

高雄客運E09、E10兩路線合併，班次時間跟著大幅更改，第一班車平日上午7點從捷運衛武營站發車，寒暑假將延後至上午8點才發車，而下班時間原本有下午5點15分、5點35分、5點45分可以搭乘，寒暑假期間更是全部取消。

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首班車與傍晚時段車般消失，對許多住市區，在燕巢義大醫院、樹科大或在鄰近公民營機構上班的通勤族將造成嚴重影響，甚至對固定到醫院提供按摩服務的視障朋友也增添交通困難。

「我們被放生了」!在燕巢高雄第二監獄工作的董小姐抱怨曾向客運反應，對方卻以「人力不足」為由卸責；在義大醫院服務的醫療人員表示，未來寒暑假第一班車上午8點才從捷運草衙站或衛武營站出發，抵達燕巢都已8點半，上班絕對來不及，回程下午4點半後就要到晚間7點才有車，整整兩個半小時都沒有班次。

公司在燕巢橫山國小附近的上班族無奈指出，過去上午7點衛武營站第一班車，下午5點多也有班車，如今寒暑假都要取消，卻要他們改到左營高鐵站搭乘，這樣一大早至少要提前半小時出門，搭捷運經美麗島站轉到高鐵站搭車，真的很不方便。

民眾希望市政府能幫忙協調，維持原有7點的首班車，避免大批通勤族清晨趕上班、上學的不便。

高雄E09公車突取消寒暑假「首班車」!讓通勤族好憂心，希望市府能幫忙。（讀者提供）

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