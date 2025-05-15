北市重機今起可斜停2個機車格 試辦1054格位每次收費40元

台北市自15日起，於全市12行政區、14處試辦地點共1054個機車格，開放紅牌、黃牌大型重機斜停2個車格停放，重機單次停放收費40元。（記者林承鴻攝）

2025/05/15 13:13

〔記者林承鴻／台北報導〕台北市自今天（15）日起，於全市12行政區，包含西門商圈、內科、捷運行天宮站等14處試辦地點共1054個機車格，開放紅牌、黃牌大型重機斜停2個車格停放，重機單次停放收費40元，希望提升重機騎士停車自由度。

交通局此次特別請設計師重新設計專用標誌牌，以藍線清楚標示共用格位範圍，大型重機以不突出停車區域為原則，可以斜停2機車格位方式停放，試辦地點包括商圈、機關、學校、捷運站，並包含機車彎及一般路邊停車格。

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登記於台北市的大型重型機車約有3萬台，停管處企劃科科長梁力元提醒，重機仍可選擇停汽車格，而試辦地點以外的機車格仍不允許紅黃牌重機停放。依《道路交通管理處罰條例》規定，違規停放可開罰600至1200元。

梁力元指出，車輛停放需求高的地方，各類型停車需求都很高，台北市去年初試辦1.0計畫，於中正區徐州路交通部會議中心前及台大護理學院前2處試辦共用斜向加大停車格，但成效不佳，重機使用率僅0.08%，民眾多半不曉得試辦地點，也會排擠一般機車的使用空間。

至於試辦後是否會擴大實施，梁力元說，要看試辦成效及民眾支持度，試辦計畫為期3個月，可申請延長1次，後續會將提交結案報告給交通部。梁力元補充，重機車身若可停在1格機車格內，可選擇只停1格，但仍會依單次40元費率收費。

台北市機車與大型重機共用格位試辦地點︰

1.大安區復興南路1段（東側）市民大道3段至復興南路1段95號

2.南港區三重路（西側）經貿二路106巷至新民街

3.士林區基河路（西側）百齡高中旁

4.中山區松江路（東側）民權東路2段至錦州街

5.大同區民生西路（南側）寧夏路至太原路

6.內湖區瑞光路513巷22弄（南側）瑞光路583巷至瑞光路513巷

7.松山區南京東路3段（北側）南京東路3段269巷至敦化北路

8.文山區新光路2段（北側）捷運動物園站旁

9.北投區西安街2段（西側）石牌國中旁

10.信義區逸仙路（西側）松高路至仁愛路4段

11.信義區仁愛路4段（北側）近逸仙路

12.萬華區昆明街（西側）峨嵋街至成都路

13.中正區杭州南路1段（西側）杭州南路1段24號前

14.中正區徐州路（南側）徐州路2號前

台北市交通局特別請設計師重新設計大型重機與一般機車共用車格專用標誌牌。（記者林承鴻攝）

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