望安1169戶無預警大停電 台電25分鐘後緊急修復

台電在將軍與望安間施工海底電纜，增加二島供電穩定度。（民眾提供）

2025/05/15 13:03

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖南海離島鄉望安鄉，轄管澎湖最多有人離島，今（15日）近中午時間，突然發生無預警停電，影響望安本島及將軍島1169用戶，所幸台電望安電廠緊急派員修復，25分鐘後恢復正常用電，至於故障原因與1號發電機溫度過高，導致其他機組連帶跳電有關。

望安鄉轄管澎湖最多有人島，包括望安本島、將軍島、東吉、東嶼坪、西嶼坪及花嶼等離島，其中台電在望安本島設立發電廠，供應望安、將軍2島用戶民生電力，其餘離島則自營發電，由台電補助油料及人員經費，澎湖縣政府希望台電接管自營發電離島，但因成本過高，至今仍無法實現，所以望安電廠還是僅供電望安及將軍島。

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今日中午11時41分，望安及將軍突然無預警大停電，由於時值中午用餐時間，加上天氣高溫飆近30度，讓離島民眾及遊客都感到相當不便，更擔心影響冰箱食物保存，鄉長許賢德及望安鄉籍澎湖縣議員陳佩真都相當關心停電原因，紛紛向台電詢問，台電也緊急派員進行調查，並解決停電問題。

根據台電表示，望安電廠跳電事故，停電戶數1169戶，事故原因係1號機溫度過高，造成其他機組負荷過高而跳機，目前已於中午12時06分全數復電，歷時約25分鐘。由於時值澎湖觀光旺季，遊客紛紛前往望安及將軍島上遊玩，因此新近民宿林立，遇到夏季氣溫飆高，導致用電量暴增，才會造成跳電，因此台電也在望安與將軍進行海底電纜鋪設工程，加強穩定性。

望安本島及將軍島，十五日中午無預警停電。（記者劉禹慶攝）

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