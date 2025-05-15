高雄鳳梨三度登上日本學生營養午餐 師生大讚「歐依細」！

日本學生營養午餐享用「台灣料理」。（市府提供）

2025/05/15 13:12

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄鳳梨三度登上日本學生營養午餐！東京八王子市38所國中師生1萬5千人愛上高雄鳳梨好滋味，每年5月享用高雄鳳梨，愛不釋手大讚「歐依細」，台日友好再升級。

高雄市農業局3年前媒合日本東京八王子台灣友好交流協會理事長黑須隆一採購高雄鳳梨，捐贈予八王子市國中生今年邁入第3年，經過台日多年友好互動，國中師生愛上台灣鳳梨好滋味，每年都要品嘗台灣鳳梨。

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校方為了提升學生對台灣的印象，更貼心推出「台灣料理菜單」，包括經典魯肉飯、暖心蛋花湯與清爽涼拌冬粉，更以香甜高雄鳳梨作為完美收尾，讓學生們一邊品嘗美味、一邊認識台灣高雄，開心大讚「歐依細」！

東京八王子市教育委員會還特別設計食農教育教材，說明高雄地理位置與姊妹市八王子市情誼，讓日本學生了解高雄鳳梨從台灣產地直達日本餐桌過程，讓學生不只吃得開心，還學得有趣。

高雄市農業局也特地前往高雄大樹區拍攝鳳梨生長、採收、清潔、分級及包裝畫面，並請種植鳳梨農民以日文方式介紹「高雄鳳梨好吃」，提供日方食農教育影片，透過高雄鳳梨從台灣產地到日本餐桌，擴大國民外交、促進台日交流。

黑須理事長前往八王子市立第五中學與品嘗鳳梨的學生們交流，並拜會八王子市長初宿和夫，八王子學生透過鳳梨，對高雄多了一份親近感，甚至拍攝一段影片，將感謝的心情傳達給高雄人，國民外交從小做起，不論世代，盼高雄與八王子市姊妹情誼長存。

市府農業局長姚志旺表示，高雄是台灣鳳梨重要產區之一，種植面積約1430公頃，除了甜度高肉質細膩、品質優良，備受國際肯定，外銷日本、美國、加拿大、港澳等地，每年持續回購不間斷，鳳梨外銷量穩定成長。

日本學生營養午餐享用「台灣料理」。（市府提供）

日本學生繪製白板感謝八王子台灣友好協會捐贈高雄鳳梨。（市府提供）

八王子台灣友好交流協會理事長黑須隆一（左）捐贈高雄鳳梨給八王子市長初宿和夫（右）。（市府提供）

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