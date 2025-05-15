南市永康區5個活動中心有譜？ 民政局回應了

南市永康區西勢、永明、北灣、三合里長期缺乏活動中心，南市議員林冠維要求民政局提早納入計畫。（圖由南市議員林冠維提供）

2025/05/15 13:09

〔記者洪瑞琴／台南報導〕南市永康區西勢里、永明里、北灣里、三合里等4個里長期缺乏活動中心，市府在都市計畫公設專案中，劃設0.1公頃多目標使用興建活動中心，南市議員林冠維要求民政局提早納入計畫，讓該案進度得以雙向併行。

民政局長姜淋煌回應表示，西勢里、永明里、北灣里活動中心，待都市計畫公設專通取得活動中心用地後，民政局就會立即編列經費設計後再施工。

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林冠維表示，目前三合里內規劃新建社會住宅，考量里內公共設施無妥適合地及土地取得不易等問題，社會住宅可朝向複合多元使用，結合社區需求規劃設計，市府於新建三合里社會住宅作整體規劃，他已跟都發局、民政局爭取1樓規劃里民活動中心空間。

由於三合里屬於舊部落住宅，他並建議社會住宅將停車空間部分釋出提供三合里民停車使用，以利活動中心辦活動時使用，有效解決里內停車不足問題。

此外，林冠維指出，因永康區中興里活動中心是30多年老建物，且中興里活動中心則因土地屬於南市孔廟文化基金會，每年還要繳6萬多的租金，加上土地面積小、活動中心狹窄，空間嚴重不足。

林冠維表示，中興里新的活動中心規劃，俟內政部都市計畫公設專通完成後，以市地重劃辦理，重劃後將維持「停13」用地作多目標使用，後續待市地重劃完成，將可興停車場、1樓建中興里活動中心，都發、地政及民政局應加速程序進行。

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