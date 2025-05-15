為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    南市永康區5個活動中心有譜？ 民政局回應了

    南市永康區西勢、永明、北灣、三合里長期缺乏活動中心，南市議員林冠維要求民政局提早納入計畫。（圖由南市議員林冠維提供）

    南市永康區西勢、永明、北灣、三合里長期缺乏活動中心，南市議員林冠維要求民政局提早納入計畫。（圖由南市議員林冠維提供）

    2025/05/15 13:09

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕南市永康區西勢里、永明里、北灣里、三合里等4個里長期缺乏活動中心，市府在都市計畫公設專案中，劃設0.1公頃多目標使用興建活動中心，南市議員林冠維要求民政局提早納入計畫，讓該案進度得以雙向併行。

    民政局長姜淋煌回應表示，西勢里、永明里、北灣里活動中心，待都市計畫公設專通取得活動中心用地後，民政局就會立即編列經費設計後再施工。

    林冠維表示，目前三合里內規劃新建社會住宅，考量里內公共設施無妥適合地及土地取得不易等問題，社會住宅可朝向複合多元使用，結合社區需求規劃設計，市府於新建三合里社會住宅作整體規劃，他已跟都發局、民政局爭取1樓規劃里民活動中心空間。

    由於三合里屬於舊部落住宅，他並建議社會住宅將停車空間部分釋出提供三合里民停車使用，以利活動中心辦活動時使用，有效解決里內停車不足問題。

    此外，林冠維指出，因永康區中興里活動中心是30多年老建物，且中興里活動中心則因土地屬於南市孔廟文化基金會，每年還要繳6萬多的租金，加上土地面積小、活動中心狹窄，空間嚴重不足。

    林冠維表示，中興里新的活動中心規劃，俟內政部都市計畫公設專通完成後，以市地重劃辦理，重劃後將維持「停13」用地作多目標使用，後續待市地重劃完成，將可興停車場、1樓建中興里活動中心，都發、地政及民政局應加速程序進行。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播