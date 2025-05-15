小船與自用遊艇擬強制裝AIS 航港局開放全額補助申請

航港局補助小船及自用遊艇裝設的基本款B級AIS設備。（航港局提供）

2025/05/15 12:53

〔記者蔡昀容／台北報導〕中國快艇去年直闖淡水河，引起國安疑慮，加上為提升查緝走私、海上事故搜救、船舶避碰效能，交通部修法要求小船與自用遊艇加裝自動識別系統船載台（AIS），本月也公布全額補助作業要點，預計明年6月前完成4609艘船舶AIS裝設。

中國前海軍艇長阮芳勇開快艇闖淡水河，受國安單位重視，事發後立即邀集各部會研議對策。另外，台灣是海島國家，為有利查緝走私，並強化航勤安全，提升海上事故搜救與船舶避碰效能，航港局3月預告「小船檢查丈量規則」、「遊艇管理規則」修正草案，要求遊艇及小船全面裝設AIS，內陸水道船舶不在此限。

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根據現行法規，總噸位20以上船舶、載客小船與非自用遊艇已要求裝設AIS，但小型船舶與自用遊艇尚未強制要求裝設。據航港局盤點，修法上路之後，3121艘小船、1488艘遊艇須加裝AIS。

修法草案明天完成預告，航港局接下來將視補助及漁業署漁船裝設情況，公告修法上路時間；未裝設的小船及遊艇，屆時可依船舶法開罰3000元至3萬元。

對此，為減輕船主負擔，航港局本月發布作業要點，針對總噸位未滿20非載客非漁業用小船、動力帆船、全長未滿12公尺自用遊艇，即日起開放全額補助裝設AIS，補助期限至明年6月底。船主向航務中心提出申請後，航政單位將安排廠商直接裝設市價約2萬元的B級AIS。

航港局強調，AIS系統可強化船舶間識別與通聯能力，協助避碰並即時通報海上事故資訊，是提升航行安全與搜救效率的重要工具；過去逐步修法要求各類船隻裝設，目標就是讓外海、沿海所有國籍船隻全部裝設AIS，這波修法可說是最後一塊拼圖。

航港局提醒，船主後續於航行期間，必須確實開啟AIS訊號，且非經航港局許可，不得自行修改該船核配的水上行動業務識別碼或挪為他用，否則將追回AIS。

航港局局長葉協隆表示，透過全額補助方式，希望減輕船主經濟負擔，同時提升小型船舶與遊艇的安全防護，減少海上事故發生；每船限補助1台，呼籲符合補助條件的船主踴躍申請裝設AIS，相關資訊可於航港局官網查詢。

交通部修法要求小船與自用遊艇加裝自動識別系統船載台（AIS）。遊艇示意圖。（記者蔡昀容攝）

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