使用率低、曾有電梯墜落事故 新北板橋府中「遊龍天橋」將拆除

新北市板橋府中地區遊龍天橋使用率低，去年10月還曾發生電梯墜落事故致2人重傷，地方已有拆除共識，養工處將啟動拆除作業。（記者黃子暘攝）

2025/05/15 12:24

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市板橋府中地區遊龍天橋去年10月發生電梯墜落事故致2人重傷，也引起遊龍天橋是否拆除的議題討論，新北市工務養護工程處、交通局、板橋區公所今（15）日與市議員劉美芳前往現場會勘，養工局指出，因地方與各單位對拆除均有共識，而且行人通行動線無礙，將啟動拆除陸橋與人行廣場復舊規劃設計作業，預定在今年底完成拆除。

劉美芳說，遊龍天橋早年為提升行人安全設置，但隨著交通政策轉型，「以人為本」的通行理念已成主流，過去是大量興建天橋的時代，如今則是要力拚回應民眾需求、拆除不合時宜設施的時代，讓市容清爽、街區友善，她幾年前已建議將使用率明顯偏低的遊龍天橋拆除，否則每年需要投入大量維修經費，對財政、公共空間效益不符，市府願回應在地聲音、啟動拆除流程，朝人本交通更邁進一步。

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劉美芳指出，這項工程預估將歷時約四個月至半年，需配合交通動線調整，並以夜間施工方式降低對車流與通勤的影響；會勘也針對天橋附設電梯部分進行說明，目前市府決議將電梯拆除列為後續階段處理，並視需要進行證據採集與調查作業。

養工處表示，板橋區公所依據新北市人行陸橋、地下道存廢標準作業程序規定，邀集相關單位會勘討論陸橋拆除，地方民代及各單位對陸橋拆除均有共識，且交通局說明陸橋下方平面行人穿越縣民大道之通行動線（含無障礙斜坡道、行穿線、行人號誌等）已完備，因此後續將待公所發函養工處報請拆除，養工處會接續啟動拆除及人行廣場復舊規劃設計作業，初步評估費用約1500萬元，預定今年底前拆除。

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