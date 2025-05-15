玩轉台南 百樣精采攝影比賽 總獎金15萬元

南市有6處景點入選交通部觀光署百大亮點景點，南市觀旅局表示，推出「玩轉台南‧百樣精采」攝影比賽，總獎金15萬元。（南市觀旅局提供）

2025/05/15 12:22

〔記者王涵平／台南報導〕台南市有6處景點入選交通部觀光署百大亮點景點，7月擔任環島月月Party之主打星，南市觀旅局表示，推出「玩轉台南‧百樣精采」攝影比賽，總獎金15萬元，今年在關子嶺溫泉風景區、扇形鹽田（生命之樹）、四草綠色隧道、黃金海岸、臺南山上花園水道博物館、鹽水月津港歷史街區拍攝的作品均可投稿參賽。

觀旅局長林國華表示，6處亮點都是近年遊客指定造訪的觀光熱點，均有豐厚文化及特色的本質，加上市府近幾年的深耕建設、辦理活動，遊客日益漸增，走訪各亮點旅遊之際，不妨拿起相機捕捉景點之美，選出的作品將用於推廣用途。

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「玩轉台南‧百樣精采」攝影比賽由市府與地方攝影協會合作辦理，總獎金15萬元，最高3萬元，全部獎項名額達25名，收件期間自今年6月1日起至7月31日止，採實體及線上收件系統並進，須同時繳件，更多攝影比賽活動相關規範及簡章，可至活動網站查詢。

南市有6處景點入選交通部觀光署百大亮點景點，南市觀旅局表示，推出「玩轉台南‧百樣精采」攝影比賽，總獎金15萬元。（南市觀旅局提供）

南市有6處景點入選交通部觀光署百大亮點景點，南市觀旅局表示，推出「玩轉台南‧百樣精采」攝影比賽，總獎金15萬元。（南市觀旅局提供）

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