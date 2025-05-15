教育部公布大學學雜費調幅0.7％ 元智大學校長：任何調整都有幫助

教育部近日發函給各公私立大專校院，通知114學年度學雜費調整幅度為0.7%。（資料照）

2025/05/15 12:11

〔記者楊綿傑／台北報導〕近日教育部向各公私立大專校院發出學雜費調整公文，通知114學年度調整幅度為0.7%，而欲調整者則須於6月25日前提出申請。雖為近4年最高調幅，但經估算，公私立學校每學年分別僅能多收350元、700元。不過大學校長認為，任何調整都有幫助，將評估後再決定是否提申請。

教育部於本月12日向大學發出學雜費調漲公文，提到參酌學校教學成本及受教者負擔能力，並依行政院主計總處公布的消費者物價指數年增率、平均每戶可支配所得年增率、受僱員工薪資年增率，核算出114學年度學雜費收費基準調整幅度為0.7%。

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而以目前公立大學每學期學雜費2萬5000元、私立大學每學期學雜費5萬元計算，若獲漲調漲，公私立學校每學期可分別多收175元、350元，1年可多收350元、700元。

新學年度學雜費0.7%的調整幅度，相較於113學年度的0.61%、112學年度的0.53、111學年度的0.44%相對為高，不過與110學年度的1.26%相比仍屬偏低。

元智大學校長廖慶榮分析，漲幅雖依據消費者物價指數的「年增率」等因素所訂定，但其中尚隱含一項假設，即「各校每年均依教育部基準調幅進行學雜費調整」，然而，多數學校在許多主客觀因素影響下，實際上已近20年未依此調整。

至於元智是否考慮調漲，廖慶榮表示，任何調整都會有幫助，因此會經校內詳細評估討論後再決定。另也建議，應將現行的「申請調整」改回為「統一調整」，不需個別申請，而是依據物價指數等因素統一調整，由不願調整學雜費的學校提出申請。

教育部也提到，若學校欲調整學雜費，應依「專科以上學校學雜費收取辦法」檢視包括「財務指標」、「助學指標」及「辦學綜合指標」等審議基準，並依該辦法第9條規定進行「資訊公開」及「研議公開」等校內程序，待完成程序後於6月25日將相關資料送交教育部提出申請。

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