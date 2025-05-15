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    侯友宜視察湧蓮寺慈善公益大樓工程 期許如期如質明年10月完工

    新北市長侯友宜今（15）日攜湧蓮寺主任委員陳宏昌與市府團隊、地方民代視察工程進度，侯友宜除感謝湧蓮寺捐贈，也期許工程如期如質在明年10月完工。（記者黃子暘攝）

    新北市長侯友宜今（15）日攜湧蓮寺主任委員陳宏昌與市府團隊、地方民代視察工程進度，侯友宜除感謝湧蓮寺捐贈，也期許工程如期如質在明年10月完工。（記者黃子暘攝）

    2025/05/15 12:13

    〔記者黃子暘／新北報導〕新北市蘆洲區祭拜觀音的大廟「湧蓮寺」捐贈6.6億元助新北市府建設地上10層、地下3層的湧蓮寺慈善公益大樓，內含蘆洲第二座國民運動中心，並結合托老、托幼、表演廳及圖書室。新北市長侯友宜今（15）日攜湧蓮寺主任委員陳宏昌與市府團隊、地方民代視察工程進度，侯友宜除感謝湧蓮寺捐贈，也期許工程如期如質在明年10月完工。

    工務局長馮兆麟、新建工程處長簡必琦指出，市府與湧蓮寺簽訂行政契約，接受寺方捐款6.6億元委託市府興建慈善公益大樓，工程總經費約16.03億元，於2023年2月18日開工，目前工程順利施工中，預計明年10月15日竣工；基地在三民高中捷運站出口旁，原為平面停車場，盼以立體化配置提供更多元服務，公益大樓為新北第一座結合托老、托幼、表演廳及圖書室的運動中心，滿足在地居民托老、托幼需求，也可作為休閒運動、閱讀藝文的全方位場域。

    工務局也說明，公益大樓的設計、施工過程謹慎，地下結構體施工過程，相關監測數據皆正常；鋼構工程、金屬外牆鈑作業同步展開，盼如期完工，完工後地下層提供500個機車停車位及85個汽車停車位，並設置捷運站連通道，民眾轉乘捷運更方便。

    侯友宜說，湧蓮寺是蘆洲最重要的信仰中心之一，寺方6.6億元捐款是他來新北服務以來最大筆的捐款，湧蓮寺平常也熱心公益，實踐觀音菩薩慈悲精神，公益大樓建設在蘆洲精華地段，盼照顧居民，里長反映希望在公益大樓中建設活動中心，他責成主管機關研究如何調整，希望公益大樓不只照顧有長照需求的長輩，也提供健康長輩一個唱歌跳舞、活動的地方。

    陳宏昌表示，感謝市府給湧蓮寺加入公益大樓建設行列的機會，也感謝市府願使用精華地段服務民眾，在地里長希望公益大樓可騰出一個活動空間，盼侯友宜多多協助。

    體育局長洪玉玲補充，新北市目前有16座國民運動中心及2座水上運動中心，市府持續建置運動中心，也在人口數25萬人以上的行政區推動新建第二座運動中心；此外，雙北世界壯年運動會將於5月17日至30日登場，板橋、中和、蘆洲、三重及新店等5座運動中心都有安排賽程，歡迎民眾前來觀賽。

    新北市長侯友宜今（15）日攜湧蓮寺主任委員陳宏昌與市府團隊、地方民代視察工程進度，侯友宜除感謝湧蓮寺捐贈，也期許工程如期如質在明年10月完工。（記者黃子暘攝）

    新北市長侯友宜今（15）日攜湧蓮寺主任委員陳宏昌與市府團隊、地方民代視察工程進度，侯友宜除感謝湧蓮寺捐贈，也期許工程如期如質在明年10月完工。（記者黃子暘攝）

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