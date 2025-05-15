汽柴油儲槽今年全面納管 5月底前未申報最高可罰300萬

環管署提醒，今年起汽、柴油地上儲槽全面納管，5月底前須完成首次申報，逾期將開罰6千元到300萬元。（環管署提供）

2025/05/15 12:15

〔記者吳柏軒／台北報導〕工廠、商辦設緊急備用電源，備有發電機並安裝地上式儲油槽，但環境部環境管理署為避免相關汽柴油外洩風險，宣布200公升以上、未達1000公秉的儲槽業者，今年起開始監測，5月底前須完成首次申報，若逾期未申報，最高可開罰300萬元。

環管署土壤及地下水整治基金管理會副執行秘書王禎解釋，總石油碳氫化合物（TPH）雖然具揮發性，但仍需擔心洩漏污染水體與土壤，一般民眾聞到氣體揮發物，就會感到不適，若透過水或食物進到人體，也恐造成健康影響。

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今年1月1日起，環管署將汽、柴油儲槽全面納入監測作業，統計容量在200公升以上、未達1000公秉的業者約250處，要求今年5月底前完成首次申報，如逾期未申報，將依違反水污染防治法相關規定處分，王禎補充，未申報的裁罰從6千元到300萬元，得按次處罰，提醒業者注意。

王禎說，這些槽體常見於工廠、商業辦公大樓，通常是用做緊急發電使用，較多儲存柴油，槽體下方雖多設有水泥地皮，但仍要求業者自我監測注意，不能洩漏了還無所謂，若還造成水土實際污染，更要負擔改善責任。

環管署也統計，全國目前約有3500處貯存汽、柴油的加油站及地上與地下儲槽，皆已依規定記錄日常使用量及定期委外監測地下環境，並於每年1月、5月及9月申報監測結果，以強化自主管理，預防污染發生。

而200公升以上槽體納管後，全國汽、柴油儲槽邁入全面自主監測申報新紀元，環管署指出，業者自今年1月1日起依相關管理辦法規定，應每月辦理自行監測，並每4個月向當地環保機關進行申報，逾期開罰。

環管署今年起全面納管汽、柴油地上儲槽，也會不定期到加油站的土壤氣體監測井進行檢測。（環管署提供）

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