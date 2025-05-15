嗆副教授「薪水小偷」 台中女科大生發不自殺聲明

台中某國立科大（圖）女生發表不自殺聲明。（記者黃旭磊攝）

2025/05/15 11:59

〔記者黃旭磊／台中報導〕台中某國立科大應英系女生，3度投書教育部要求調查未簽約業界教學產學合作課程，並於全校師生座談會中，公然嗆聲副教授上課滑手機是薪水小偷，也在Dcard發表「不自殺聲明」，對此，校方強調課程安排符合規定，將檢視相關規劃與授課模式。

該所國立科大應用英語系5月初爆發接下教育部補助150萬元產學合作計劃後，系上女學生拒絕簽約參與計畫爭議，校方於14日召開全校師生座談，女生當面指責副教授要求兩週內就要期中考，還在課堂滑手機，相關發言引起師生譁然，校長裁示展開調查並強調老師並未違反不適任教師規定，女生不滿安排，在Dcard發表「不自殺聲明（不河蟹聲明）」繼續爆料。

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女生指出，2年來系上發生不適當攸關權益事件，透過學校申訴管道、申訴委員會，甚至是寄信給教育部及校長信箱，都不見改善及解決，學校與教育部不停踢皮球，官官相護想要壓事情，忍無可忍詳列強迫學生參與產學合作計畫等亂象。

據了解，相關產學合作計劃由業界協同教學，教育部核准補助經費有1/3課堂委由業師授課，學生不滿教授私底下打給家長要求簽約，不過，課程進行學生教學意見調查結果顯示，學生整體滿意度平均為4.68分（滿分5分），顯示多數學生肯定授課內容、方式及教學態度。

科大主秘今天強調，課程安排符合規定，為維護學生權益與提升教學品質，校方秉持嚴謹態度，積極面對學生提出意見，將檢視相關課程規劃與授課模式，並依據會議討論結果，提出具體精進作為，防止未來可能的誤解，並強化學生對課程設計與行政規範的理解。

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