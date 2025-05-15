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    碧潭水舞5/24華麗回歸 煙火秀、火舞、端午市集一次滿足

    驚喜煙火秀每場施放300秒，照亮新北夜空，帶來精彩視覺高潮。圖為2024煙火資料照片，由攝影師鄭名宏拍攝。（圖由新北觀旅局提供）

    驚喜煙火秀每場施放300秒，照亮新北夜空，帶來精彩視覺高潮。圖為2024煙火資料照片，由攝影師鄭名宏拍攝。（圖由新北觀旅局提供）

    2025/05/15 11:47

    〔記者陳奕劭／新北報導〕2025碧潭水舞季將於5月24日起至7月6日在新店碧潭風景區登場，今年以「水火同源」為主題挑戰視覺極限，安排300秒煙火秀、端午市集、火舞演出、在地導覽與市府各局處活動，加上世壯運體驗設施「轉動騎激」，邀請民眾造訪碧潭。詳情可至「新北市觀光旅遊網」或臉書粉專「新北旅客」查詢。

    市府觀光旅遊局長楊宗珉表示，碧潭水舞季將於5月24日至7月6日晚間6點30分至9點展演，每半小時1場、每晚共6場，結合水舞與火焰，帶來視覺震撼。配合5月世壯運，現場設有「轉動騎激」體驗設施，民眾可坐上模擬自行車，創造個人專屬水舞秀。

    楊宗珉指出，碧潭風景區將於5月24日晚上7點5分、6月4日、6月18日與7月5日晚上8點施放300秒煙火秀，點亮碧潭夜空。端午連假期間將舉辦特色市集，5月31日晚間邀請「彤之燁火舞集–台灣女子火舞團」與「發條娃娃表演藝術團隊」演出，展現武術與民俗技藝。

    另外，新北市文史學會每週六規劃「碧潭右岸水文化歷史巡禮」與「碧潭左岸和美山步道」邀請探索自然人文風光。5月16日下午2點開放報名，名額有限。

    觀旅局表示，市府經濟發展局與「DCC碧潭廣場」推出「打卡享樂幸運抽」與「加入LINE會員抽折價券」，安排魔術、丑劇與雜耍；農業局每週日下午1點至晚上9點舉辦「農夫市集」，邀請在地小農促銷新鮮農產。

    觀旅局指出，青年局將於6月下旬舉辦「未來生活節」青創市集，集結各類創業攤位；原住民族行政局將於5月24日、6月7日、6月21日規劃「烏來走讀部落小旅行」，深入體驗原鄉文化與風景；新店區公所6月24日與7月1日「生態志工導覽」暢遊碧潭水岸與和美山。

    另外，新北市立圖書館將於6月7日與7月5日派出「行動書車」，借書參與免費DIY體驗。水利局則透過YouTube直播推廣「碧潭堰生態魚道」知識。

    彤之燁火舞集—全台唯一女子火舞團，聯手發條娃娃表演藝術團隊，融合武術身段與民俗。（圖由新北觀旅局提供）

    彤之燁火舞集—全台唯一女子火舞團，聯手發條娃娃表演藝術團隊，融合武術身段與民俗。（圖由新北觀旅局提供）

    絢爛水舞在碧潭夜空綻放，水柱隨音樂節奏舞動，絢麗燈光倒映水面，交織出夏夜最夢幻。（圖由新北觀旅局提供）

    絢爛水舞在碧潭夜空綻放，水柱隨音樂節奏舞動，絢麗燈光倒映水面，交織出夏夜最夢幻。（圖由新北觀旅局提供）

    在地導覽活動「碧潭東岸水文化巡禮」路線，特別規畫擺渡體驗，帶領民眾實地感受碧潭。（圖由新北觀旅局提供）

    在地導覽活動「碧潭東岸水文化巡禮」路線，特別規畫擺渡體驗，帶領民眾實地感受碧潭。（圖由新北觀旅局提供）

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