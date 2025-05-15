9月起入校手機集中管理 師籲免除保管責任、學生倡分齡管理

教育部修正「高級中等以下學校校園行動載具使用原則」預計下週公布。（資料照）

2025/05/15 11:43

〔記者楊綿傑／台北報導〕教育部修正「高級中等以下學校校園行動載具使用原則」預計下週公布，手機將採集中管理，細節則由各校自主訂定。對此，教師、家長、學生多表贊同，但也建議應依不同年齡分級管理，制定相關辦法納入學生聲音，同時針對可能衍生的保管責任有配套措施。

全教總理事長侯俊良認為，教育部應明確訂出基本原則，包括使用規範及手機保管責任，如手機損壞、學生不滿收手機而投訴教師，應免除學校責任。面對學生可能的反彈，教育部也應堅守管理原則。不過手機的使用多數在下課及家庭中，更凸顯家長教養的重要性，家庭教育在手機使用習慣養成上更是關鍵，不應被忽略。

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國教盟理事長王瀚陽建議，應依不同年齡階段採行不同管理方式，國小與國中可採取入校集中管理，高中階段建議納入自主管理與數位課程輔導。同時呼籲教育部盡速依法授權訂定「校園數位載具使用管理辦法」，提供學校明確法律依據，並落實教師數位素養培訓，對弱勢與特教學生，則應加強設備與網路資源補助，避免數位落差加劇。

國立屏東高中高一生黃瑞智認為，近期「手機成癮」的問題漸漸浮出檯面，而教學現場也面臨部分學生上課因看手機而不專心在課堂上的情形，不過管理上應考量不同學齡的學生發展採取「分級化」的合理限制。

高雄市立前鎮高中高二生呂思妤表示，希望學校在制定規範時能充分與學生代表溝通、討論，有共識的管理方式也才能有效的「管理」，也建議校方將安全係數考慮在內，畢竟手機屬高價物品，應避免過熱爆炸或者竊盜等事件發生。

國一生孫同學則提到，若手機不集中管理，很考驗學生的自律性，因此自己支持由學校集中管理，這對學生更專心在課堂上有所幫助，若是學習需要使用到網路時，目前政府都已有提供充足軟硬體資源。

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