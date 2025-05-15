嘉油鐵馬道最後1公里光廊16日開工 預計10月底完工

嘉義市政府將辦理「嘉油鐵馬道」最後1公里光環境設施工程。（嘉義市政府提供）

2025/05/15 11:32

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義市熱門遊憩景點「嘉油鐵馬道」分期施工，改善夜間照明、設置公廁等，營造「嘉油鐵馬道城鄉光廊」，去年10月10日啟用，煥然一新，市府編列3500萬元，將優化自紅瓦厝站至嘉義縣水上鄉鴿溪寮站約1公里光環境設施，16日開工，預計10月底前完工，此段工程完工後，將完成嘉油鐵馬道完整的光廊遊憩設施。

市府觀光新聞處長張婉芬說，此次工程雖位於嘉義縣境內，市府秉持縣市共榮理念，自編3500萬元推動施作，同時已向中央提案、爭取經費，打造更完善的鐵馬休憩環境。

請繼續往下閱讀...

觀光新聞處觀光工程科長林靖淳說，之前獲交通部觀光署經費補助，加上市府配合款，斥資6000萬元執行「嘉油鐵馬道光環境與休憩節點提升計畫工程」，設置共3座公廁，並優化嘉義市路段夜間照明、人行空間、護欄、休憩廣場。

林靖淳說，此次施工範圍自紅瓦厝站至鴿溪寮站，約有1公里，將分兩工區辦理，第一工區為鴿溪寮站至道將圳站，5月16日至7月31日，第二工區自道將圳站至紅瓦厝站，8月1日至10月31日，施作包括入口拱門光環境優化，及優化人行空間、休憩廣場等設施。

林靖淳說，市府為擴大戶外空間智慧管理系統，沿線設置12處「車牌辨識＋大聲公」設備，舉發違規闖入機動車輛，並升級紅瓦厝站與道將圳站的智慧化公廁，包含耗材偵測、人流計數、久佔偵測等功能，提升如廁品質與夜間安全。

「嘉油鐵馬道」嘉義市路段優化工程去年已完工，打造城鄉光廊。（嘉義市政府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法