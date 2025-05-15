彰化砸2.3億推全台第1張萬元童萌卡來了！家長心聲曝

彰化縣長王惠美今天宣布全國第1張萬元（點）童萌卡上路了。（記者張聰秋攝）

2025/05/15 11:29

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣政府推出全台首創的「童萌卡」，設籍縣內1至3歲幼兒每年可領1萬元（點）補助，用來購買嬰幼兒食品與用品，看似減輕爸媽負擔的好政策，卻也讓部分家長直言杯水車薪。

家有雙胞胎的陳姓媽媽說，1個月光是奶粉和尿布開銷就要5500元，兩個孩子等於每月得花1萬1000元，「2張童萌卡一年2萬元，2個月就用光了！」她肯定政策的初衷，但坦言實際幫助有限。還有家長指出，加入的特約商店竟不見全台連鎖的大樹、丁丁藥局，「想買奶粉還得特地找有配合的店家，真的不太方便。」

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童萌卡為今年試辦政策，彰化縣府編列2.3億元預算，預估發出給2萬3000多名設籍本縣、今年年齡在1歲至3歲的幼兒，每卡儲值等同新台幣1萬元的點數，可在本縣特約商店使用，限時1年。縣府強調政策目標是照顧在地家庭、帶動在地消費，店家須設籍在彰化才能合作，藉此刺激地方經濟與就業。

縣長王惠美今在警察局中庭記者會中指出，彰化雖然出生率仍名列前茅，但許多年輕父母坦言育兒壓力沉重，童萌卡就是為了分擔育兒開支，搭配生育津貼、公托與育嬰中心資源，「希望孩子出生後，爸媽不會覺得自己在苦撐。」

此外，這張童萌卡具悠遊卡功能，可透過手機APP加值，也能用於搭乘交通工具和一般消費。悠遊卡公司董事長林志盈表示，童萌卡採用晶片等級較高的版本，安全性與便利性兼具。

凡2022年1月1日起至2024年12月31日止出生的幼兒及其父或母目前並連續設籍彰化縣滿1年以上，即符合申請的資格，民眾自明天（16日）起至今年12月31日止可直接掃QR code，透過縣府數位便民櫃檯線上申請，也可至彰化縣各戶政事務所臨櫃申請。

縣長王惠美和綠藍縣議員今天共同見證全國首張童萌卡在彰化縣誕生了。（記者張聰秋攝）

彰化縣童萌卡。（記者張聰秋攝）

彰化縣長王惠美任內第一個自提的社會福利政策「童萌卡」今天正式上路了。（記者張聰秋攝）

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