端午連假國道管制措施出爐！ 匝道封閉及高乘載管制措一次看

端午匝道封閉。（圖由高公局提供）

2025/05/15 11:12

〔記者吳亮儀／台北報導〕今年端午節連假5月30日到6月1日共3天，高速公路局預估國道將有大量返鄉及旅遊車潮。高公局今天（15日）公布國道管制措施，將在部分路段時段實施匝道封閉與高乘載管制，請用路人多加留意並依據相關標誌指示行駛。

端午節是民俗性節日，高公局依假期特性及歷年資料分析，針對假期間經常性壅塞路段或例假日運作狀況不佳之交流道封閉部分入口匝道，並規劃改道路線，以減少車流匯入主線的干擾。相關匝道封閉管制方向、時段與地點如下：

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一、南向部分

（一）5月30日（週五）

0～12時，國道5號石碇、坪林交流道南向入口

5～12時，國道1號平鎮系統、埔鹽系統交流道南向入口

（二）5月31日（週六）

5～12時，國道1號埔鹽系統交流道南向入口

5～12時，國道5號石碇、坪林交流道南向入口

二、北向部分：5月31日（週六）～6月1日（週日）

（一）12～21時，國道1號埔鹽系統、虎尾交流道北向入口

（二）12～21時，國道3號西濱交流道北向入口

此外，東部宜蘭、花蓮地區為國人於連假期間旅遊熱點，高公局預估國道5號北向交通量將集中於連假第2、3天，故規劃國道5號蘇澳、羅東、宜蘭及頭城等交流道北向入口於5月31日及6月1日（週六、日）13～18時實施高乘載管制。

上述時段與路段，乘載3人以上之小型車或符合規定車輛才可進入國道。高公局也將在以上交流道附近重要路口設置圖形化標誌，以綠底白字標示管制路線及方向，紅底白字標示管制車種及人數，並以白底黑字附牌標示管制日期與時段。

匝道入口則設置紅底白字的文字型禁制性告示牌，明確告知管制內容並作為執法依據。請用路人於接近管制區時提前搖下車窗，俾利警勤人員檢查以加速放行效率。

匝道封閉改道路線。（圖由高公局提供）

高乘載管制標誌。（圖由高公局提供）

紅底白字文字形告示牌。（圖由高公局提供）

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