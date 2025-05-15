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    超展開！賴清美連19年送愛心粽 吃了18年的家扶兒現身了

    彰化縣議員賴清美連續發了19年愛心粽，家扶兒林佳煖就吃了18年，如今在縣議員服務處上班，也來幫忙發愛心粽。（記者劉曉欣攝）

    彰化縣議員賴清美連續發了19年愛心粽，家扶兒林佳煖就吃了18年，如今在縣議員服務處上班，也來幫忙發愛心粽。（記者劉曉欣攝）

    2025/05/15 10:41

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣議員賴清美連續19年送出愛心粽給家扶兒，今天（15日）出現感人的一幕，已經吃了18年「清美牌」愛心粽的林佳煖也來了。林佳煖說，她從小就吃賴議員所送的粽子，如今白天在服務處上班，晚上在鹿港高中念書，年年都在端午節感受到社會的溫暖。

    賴清美今天攜手八大家具業者黃雍筆，聯手送出愛心粽子1000顆到彰化家扶中心。賴清美說，真的沒想到，她可以連續19年在端午節前送出愛心粽，任何一件小事，只要年年做，就可以變成大事，她也送出超過1萬顆粽子給家扶兒了。

    家扶兒林佳煖今天也以縣議員賴清美助理身分到場，協助把愛心粽送到家扶兒。佳煖表示，議員送了19年粽子，她就吃了18年，每年端午節最開心就是吃到愛心粽，今年好開心可以親手把粽子給家扶兒，希望自己在高中畢業後工作賺錢，有能力也可以幫助別人。

    許多家扶小小孩今天就開吃愛心粽，看到粽子的雙眼都發亮了，直說「好好吃」。彰化家扶中心主任王震光說，賴清美議員每年送愛心粽都是「搶頭香」，感謝議員每年端午節都想到家扶兒，讓扶助家庭都吃到愛心粽。

    彰化縣議員賴清美（粉紅背心）與助理林佳煖（圖前排左四）一起分送愛心粽。（記者劉曉欣攝）

    彰化縣議員賴清美（粉紅背心）與助理林佳煖（圖前排左四）一起分送愛心粽。（記者劉曉欣攝）

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