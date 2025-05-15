今年澎湖很「超跑」 繼海上超跑後最強猛獸部隊登陸

澎湖縣政府廣場豪車一字排開，市值近3億元。（記者劉禹慶攝）

2025/05/15 10:37

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕今年澎湖國際海上花火節，因無人機事件一波三折，但卻意外相繼掀起海陸「超跑」風，國內2家遊艇業者不約而同引進海上超跑，今（15）日更有號稱陸地最強猛獸部隊大舉登陸，20部嶄新超跑在澎湖縣政府前廣場亮相，一字排開不僅價值不菲（市價超過3億元台幣），更是吸睛利器。

來自台北的奇裕超跑車隊，為了參加今年澎湖國際海上花火節，一路由台北開往高雄，搭乘夜航澎湖輪抵澎，並在警車開道下，一路開抵澎湖縣政府廣場，澎湖縣長陳光復、副縣長林皆興、警察局長林溫柔等人，都在現場歡迎，價值不菲的超跑車隊正式亮相，搭配吉祥數字車牌「777」、「888」等，立即吸引大批澎湖縣政府及警察局員工圍觀。

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奇裕超跑車隊負責人郭柏彤表示，車隊由法拉利、藍寶堅尼、保時捷等名貴豪車組成，分別代表牛、馬、蛙，因此被稱為最強猛獸部隊登陸，此次抵澎將前往跨海大橋、玄武岩、二崁古厝、通梁古榕、嵵裡沙灘等，暢遊澎湖觀光景點，並享受道地澎湖美食，晚間5至10時則在馬公港6、7、8號碼頭，欣賞澎湖觀光品牌代表花火節煙火，民眾可把握時間前往。

由於車隊都是名貴豪車，澎湖縣長陳光復稱市價近3億元台幣，因此車隊遶行澎湖本島時，不少駕駛人紛紛選擇「閃避」，不願正面交鋒，避免稍有不慎閃失，造成重大賠償，畢竟這是有錢人的遊戲，一般老百姓還是可遠觀而不可褻玩焉，明哲保身是最正確的選擇。

奇裕超跑車隊到訪，澎湖縣長陳光復表達熱烈歡迎。（記者劉禹慶攝）

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