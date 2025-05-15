為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    封館整修4年！竹東鎮立游泳池5/20試營運12天 鎮民游免錢

    新竹縣竹東鎮立游泳池歷經封館整修4年，預計本月20日到31日試營運，試營運12天期間，竹東鎮民免費、非竹東鎮民採半價優惠。（竹東鎮公所提供）

    新竹縣竹東鎮立游泳池歷經封館整修4年，預計本月20日到31日試營運，試營運12天期間，竹東鎮民免費、非竹東鎮民採半價優惠。（竹東鎮公所提供）

    2025/05/15 10:23

    〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣竹東鎮立游泳池歷經封館整修4年，終於要開放了！竹東鎮公所宣布，預計本月20日到31日試營運，試營運12天期間，竹東鎮民免費、非竹東鎮民採半價優惠；6月1日正式營運後，全票120元、半票70元。

    竹東鎮立游泳池2004年啟用，逾20年來歷經多次修繕封館。2021年1月中再次封館整修，沒想到翌年試營運的前一天，發現循環過濾系統年久失修而喊卡，鎮公所再投入4500萬元預算持續改善，近期終於整體完工，預計下週二試營運。

    竹東鎮公所表示，游泳池內有主池、兒童池、SPA池、淋浴間、蒸氣烤箱等新設施，5月20日到31日試營運的時間為早上9點到下午5點，20日當天12點開放到下午5點。試營運期間，竹東鎮民免費入場， 非竹東鎮民為半價優惠；6月1日起正式營運，營業時間為上午6點到晚間9點。

    票價全票120元、半票70元，全票對象是大學（含）以上成人，半票對象為高中以下及65歲以上長者，必須要請出示相關證明。諮詢電話（03）5945895劉先生。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播