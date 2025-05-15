封館整修4年！竹東鎮立游泳池5/20試營運12天 鎮民游免錢

新竹縣竹東鎮立游泳池歷經封館整修4年，預計本月20日到31日試營運，試營運12天期間，竹東鎮民免費、非竹東鎮民採半價優惠。（竹東鎮公所提供）

2025/05/15 10:23

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣竹東鎮立游泳池歷經封館整修4年，終於要開放了！竹東鎮公所宣布，預計本月20日到31日試營運，試營運12天期間，竹東鎮民免費、非竹東鎮民採半價優惠；6月1日正式營運後，全票120元、半票70元。

竹東鎮立游泳池2004年啟用，逾20年來歷經多次修繕封館。2021年1月中再次封館整修，沒想到翌年試營運的前一天，發現循環過濾系統年久失修而喊卡，鎮公所再投入4500萬元預算持續改善，近期終於整體完工，預計下週二試營運。

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竹東鎮公所表示，游泳池內有主池、兒童池、SPA池、淋浴間、蒸氣烤箱等新設施，5月20日到31日試營運的時間為早上9點到下午5點，20日當天12點開放到下午5點。試營運期間，竹東鎮民免費入場， 非竹東鎮民為半價優惠；6月1日起正式營運，營業時間為上午6點到晚間9點。

票價全票120元、半票70元，全票對象是大學（含）以上成人，半票對象為高中以下及65歲以上長者，必須要請出示相關證明。諮詢電話（03）5945895劉先生。

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