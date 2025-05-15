中市小黃公車行經偏鄉8國小 駕駛風雨無阻載學童上下課

位居偏遠的烏日溪尾國小自從有了小黃公車駛入，學生增加。（市府提供）

2025/05/15 10:19

〔記者蘇金鳳／台中報導〕一般大型公車無法駛入偏鄉，中市府為照顧偏鄉民眾推小黃公車，目前全市26條小黃公車路線，其中6條路線行經8所國小，小黃駕駛要風雨無阻載著小朋友上課，黃25路「九德溪尾線」駕駛洪清海不認為辛苦，他開心的說「載這些囡仔，就像載自己的孫仔一樣！」即使道路不像市區好行，但都不畏難準時去載小朋友，要確保學童上課不遲到。

交通局表示，跟台中市一溪之隔的烏日區溪尾國小，因地處偏遠學生非常少，但學校老師相當有愛心，常常自己當「校車司機」去載學生，當去年黃25路「九德溪尾線」駛入溪尾國小，學生已增至60人。

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交通局長葉昭甫表示，目前全市26條小黃公車路線，其中6條路線行經8所國小，每年提供超過5000班次，小黃公車成為求學路上最可靠的交通夥伴。

葉昭甫表示，小黃公車克服偏鄉地區道路寬度不足等問題，開發26條路線，讓民眾得以同享市區的公車服務，其中6條小黃公車路線是學童上放學的重要交通工具，包含黃5路黃竹線（黃竹國小）、黃10路潭子大富線（東寶國小、潭子國小）、黃11路麗水龍津線（龍泉國小）、黃17路中興嶺石岡線（崑山國小）、黃25路九德溪尾線（溪尾國小、東園國小）、黃26路大坑松竹線（逢甲國小）等路線。

烏日區溪尾國小校長沈翠蓮感謝小黃公車黃25路「九德溪尾線」開至校園，該校因地處偏遠，學生人數多年前曾銳減到21人，受惠小黃公車服務，現在全校學生增加到近60人。

黃25路去年1月18日起正式上路，小黃公車駕駛洪清海每天準時出車載送沿線學校孩童，親切招呼孩子們上下車，細心觀察每位乘客的狀況，「即使只是小小咳嗽或臉色不佳，也會貼心詢問、暖心關懷」，讓小黃公車不只是交通工具，也是孩子們每日的安心起點。

此外，行駛黃17路的駕駛張根逢曾載送崑山國小孩童下課至家長指定的站點，抵達時卻發現家長尚未到場，為了孩童的安全著想，張駕駛無私的決定在現場持續耐心陪伴小朋友等候，直到家長抵達後才下班返家，孩子安全無虞，家長感動不已。

中市小黃公車克服偏鄉地區路寬不足問題，讓公共運輸更普及。（市府提供）

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