今明晴朗炎熱、週末午後雷雨機率增 專家估入梅時間恐偏晚

受到較為強勢的太平洋高壓影響，今明兩天仍將維持較為穩定炎熱的天氣型態，各地高溫將來到32度以上。（資料照）

2025/05/15 10:14

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕受到較為強勢的太平洋高壓影響，今明兩天（15-16日）仍將維持較為穩定的天氣型態，各地高溫將來到32度以上，預估週末（17-18日）午後雷雨情況較明顯，未來10天高壓偏強，預估5月下旬才會有鋒面影響的跡象。

天氣風險公司資深顧問吳聖宇在臉書表示，今明兩天各地上午大致為晴到多雲，午後因為熱力作用，山區有雲層發展、擴散，可能造成局部短暫陣雨或雷雨，不過降雨大部分都集中在山區，平地受影響有限；東半部高溫30-32度，西半部高溫可以來到32-34度或以上，陽光紫外線也很強，提醒民眾外出活動務必要做好防曬、防中暑的準備。

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週末高壓勢力稍微減弱東退，鋒面週日有機會來到東海南部或台灣北方海面一帶，讓大氣狀態變得比較不穩定一些，午後雷雨發生的情況會比較明顯，除了山區之外，平地也會有局部午後雷雨機會，提醒週末如果有安排活動的民眾要注意午後的天氣變化情況，尤其是要到山區或是溪流邊活動更要特別留意。

下週一（19日）高壓又有增強的趨勢，預期到下週三（21日）白天溫度持續偏高炎熱，午後雷雨狀況也減少，依照目前的模式預報資料，鋒面要真正能夠南下來到台灣附近可能要等到下週日（25日）左右。

吳聖宇指出，未來7-10天內高壓大致上都比較偏強，西伸到南海，導致鋒面位置較為偏北，即使偶爾往南接近台灣，也是在靠近後鋒面型態就減弱，結構逐漸消散，可能讓午後熱對流發展變得比較旺盛，範圍也比較大，但鋒面本身還不會直接影響台灣。高壓西伸到南海也讓西南季風始終無法穩定進入南海，看起來今年真正「入梅」的時間點偏晚，往年平均大概都落在5月15-20日之間，今年則可能要等到5月下旬後半才比較有機會，後續的預報情況值得持續留意。

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