中捷新增「TWQR乘車碼」 掃碼進出捷運站更便利

中捷公司新增「TWQR乘車碼」掃碼功能。（記者蘇金鳳攝）

2025/05/15 09:17

〔記者蘇金鳳／台中報導〕隨著生活愈來愈科技化，為讓旅客更方便搭中捷，中捷公司去年啟用多元支付系統以來，持續擴增支付選項，今年初進一步新增「TWQR乘車碼」掃碼功能，首波開通9家金融機構，日前更推出Mastercard與銀聯信用卡感應支付服務，讓民眾搭乘中捷更加便利。

中捷公司表示，隨著國內多元支付市場日益成熟，自去年4月起，捷運綠線已開放旅客使用Visa與JCB感應式信用卡（含Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay綁定），或透過LINE Pay、悠遊付、iPASS MONEY、icash Pay愛金付等行動支付工具，進出閘門時以信用卡或行動裝置感應、掃描QR Code乘車碼，即可快速完成付款程序。

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中捷公司更從今年3月底起，各車站的無障礙閘門新增支援「TWQR乘車碼」掃碼功能，首波開通的9家金融機構包括台灣銀行、土地銀行、合作金庫、第一銀行、華南銀行、彰化銀行、兆豐銀行、台灣企銀與中華郵政，民眾只需開啟對應APP並出示乘車碼，掃描後即可直接從帳戶扣款支付車資，操作快速、使用便利。

此外，為因應國際旅客需求並強化城市國際形象，中捷於5月起再開通Mastercard與銀聯信用卡感應支付功能，旅客無須另行購票，只要持原有信用卡即可輕鬆搭乘，節省寶貴時間。

中捷公司指出，自開放多元支付以來，使用率穩定成長，未來將持續根據旅運需求，導入更多元且優化的支付方式，致力提供市民與旅客更便捷、高品質的捷運服務。

中捷公司新增「TWQR乘車碼」掃碼功能，方便進出捷運站。（中捷公司提供）

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