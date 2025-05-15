台中港日式宿舍蛻變高端餐廳 預計年底開放

台中港副首長日式宿舍入列台中市歷史建築，預計11月提供高端餐飲服務。（記者張軒哲攝）

2025/05/15 09:13

〔記者張軒哲／台中報導〕台中港副首長日式宿舍建於1944年，入列台中市歷史建築，台中港務分公司編列3700萬元預算依文資法暨古蹟修復再利用辦法進行修復工程，2023年完工後，委由緊鄰的震大金鬱金香酒店規劃，可惜長期閒置，震大金鬱金香酒店表示，正規畫於日式建築提供高端餐飲服務，預計年底開放，最快11月營運。

建於日治時期梧棲區築港路日式「新高築港出張所」官舍，二戰後（1946年）新高港更名為台中港，政府推動十大建設積極建港工程，將「新高築港出張所」官舍之一做為台中港務局副首長宿舍。這處日式獨棟建築，後方為日式庭園，木構建築本體雖經多次修繕，但雨戶板、室內拉門、天花板通風孔及內部裝飾紋理等內外裝飾，依舊保留日治樣式，極具文資保存價值，台中市政府2016年2月公告登錄為歷史建築。

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台中港務分公司指出，台中港副首長日式宿舍修復在保有原外觀及格局原則下，對建物特有之樣式、材質或相近之材料、色彩、原樣貌、工法選用等事項，進行專業修復。內部仍保留玄關、客廳、客房及浴廁等空間，重現日式副首長官舍歷史樣貌與獨立庭園特色。

震大金鬱金香酒店指出，副首長日式宿舍，正在籌備規畫營運，內部還要裝潢布置，預計11月提供高端餐飲服務，讓民眾在典雅的日式建築品嘗美食，遊逛梧棲老街，活絡地方觀光發展。

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