下週六前持續熱如炎夏 專家估5月下旬才有機會入梅

氣象專家指出，今年迄今還沒「入梅」，目前觀測今年在5月中旬前，還看不到有西南季風進入南海的影子，預估明日至下週六各地大都晴時多雲，白天「熱如炎夏」，高溫上看36度，且下週可能還會再更高。（資料照）

2025/05/15 08:55

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕氣象專家指出，今年迄今還沒「入梅」，目前觀測今年在5月中旬前，還看不到有西南季風進入南海的影子，預估明日至下週六各地大都晴時多雲，白天「熱如炎夏」，高溫上看36度，且下週可能還會再更高。至於何時進入梅雨季，目前預估最快可能要到5月下旬才有機會。

台灣大學大氣科學博士林得恩在臉書「林老師氣象站」發文指出，每年的5、6月是台灣的梅雨季。至於什麼時候「入梅」？過去中央氣象署並沒有特別去認定，但一般會以台灣「連續4天降雨，且雨量到達某個標準」來做認定。

請繼續往下閱讀...

「林老師氣象站」說明，若依氣候統計及觀測經驗來看，「入梅」，通常是指每年梅雨鋒面開始穩定地影響台灣的時間點，而這樣的梅雨鋒面常具有滯留鋒的重要特徵。鋒面滯留的位置，就在中國華南至巴士海峽一帶，連續幾天影響台灣的天氣，包含會出現連續性的鋒面顯著降雨，鋒面也常會伴隨有雷陣雨及強陣風等劇烈天氣現象。

「林老師氣象站」也指出，這也與午後對流降雨或颱風雨的雨型非常不同。因鋒面秉性與冷鋒不同，所以氣溫下降不會太明顯，但環境濕度則會明顯增高。

「林老師氣象站」表示，根據目前的氣候模式預測資料顯示，今年在5月中旬前，還看不到有西南季風進入南海的影子；但若以季內振盪（MJO）的趨勢來看，輻合帶有機會在5月中、下旬來到印度洋的東部，若此趨勢不變，將會帶動西南季風在5月下旬進入南海，典型梅雨鋒面就有機會在此時出現，也應該是今年「入梅」的較佳時機。

中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「氣象應用推廣基金會」專欄撰文指出，今日各地區晴朗，午後雲量略增、東半部及山區偶有局部短暫降雨的機率。白天各地氣溫偏高，中午前後紫外線強、要注意防曬、防中暑。今日各地區氣溫為：北部20至34度、中部19至35度、南部21至36度、東部21至35度。

吳德榮表示，明日至下週六（16至24日）滯留鋒在東海至華中一帶南北徘徊，台灣在其南方的暖氣團内，各地大都晴時多雲，白天「熱如炎夏」，預估最高氣溫達36度，且下週還會再更高一些，應注意防曬、防中暑。

吳德榮也指出，東半部及山區午後偶有局部短暫降雨的機率。明日、週六環境水氣稍增，東半部及山區午後降雨範圍稍擴大。下週四滯留鋒稍靠近，不穩定度稍提高，但午後局部短暫降雨的型態、改變並不大。

吳德榮提到，根據最新歐洲模式模擬，下週六鋒面還在東海，台灣仍在其南方的暖氣團内。至於美國模式模擬則調整為，鋒面還在華南。兩者型態不同，但皆未影響台灣。故第3波「梅雨季」鋒面何時影響？未來10天機率不大，後續發展仍得繼續觀察。

「林老師氣象站」表示，根據目前的氣候模式預測資料顯示，今年在5月中旬前，還看不到有西南季風進入南海的影子。目前預估西南季風會在5月下旬進入南海，典型梅雨鋒面就有機會出現，也應該是今年「入梅」的較佳時機。（圖擷自臉書）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法