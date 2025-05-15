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    畫面曝光！小烏秋猛攻大冠鷲 20分鐘戰鬥不歇

    兩隻體型小的烏秋，聯合作戰，輪流攻擊體型比牠們體型大了好多倍的大冠鷲。（吳宗鴻提供）

    兩隻體型小的烏秋，聯合作戰，輪流攻擊體型比牠們體型大了好多倍的大冠鷲。（吳宗鴻提供）

    2025/05/15 08:44

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕俗稱烏秋的大卷尾，體型小戰力強，發現侵入領域動物會俯衝攻擊，南投草屯鎮上空出現兩隻烏秋輪流對大冠鷲攻擊20分鐘，而另隻大冠鷲在不遠處觀看，未飛近幫忙退敵，拍到小欺大畫面的攝影玩家吳宗鴻推測，烏秋可能在附近築巢，怕猛禽會去傷害雛鳥而公母烏秋聯合攻擊，以保護孩子。

    大卷尾俗稱烏秋，體型小，身長約20多公分，個頭小但膽子大，發現動物侵入領域會俯衝攻擊，贏得「鴉王」之稱，過去有不少機車騎士就有被烏秋攻擊安全帽的經驗。

    烏秋遇到入侵領域的大冠鷲，一樣是戰鬥力猛烈，草屯鎮攝影玩家吳宗鴻昨日在住家樓上，發現有兩隻烏秋輪流對一隻大冠鷲攻擊，A鳥攻擊完換B鳥，兩隻輪流上陣，對準大冠鷲的頭部，攻擊時間長達20分鐘，有趣的是，不遠處有另一隻大冠鷲，就冷眼觀看同類被烏秋攻擊，而這對烏秋攻擊20分鐘後，就飛入草叢中不見蹤影，而被攻擊的大冠鷲後來也悻悻然地飛走。

    吳宗鴻表示，目前是鳥類的繁殖期，推測烏秋可能在不遠處築巢育雛，看到大冠鷲飛進牠們的領域，擔心會去傷害雛鳥，因此主動攻擊，攻勢猛烈，大冠鷲的同伴也不敢靠近。

    烏秋會瞄準大冠鷲的頭，準備攻擊。（吳宗鴻提供）

    烏秋會瞄準大冠鷲的頭，準備攻擊。（吳宗鴻提供）

    烏秋俯衝攻擊大冠鷲的頭部。（吳宗鴻提供）

    烏秋俯衝攻擊大冠鷲的頭部。（吳宗鴻提供）

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