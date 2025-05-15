網美必拍！鹿港桂花巷藝術村最新打卡點 就在「鹿港時代」

「鹿港時代」角落重現早年戲院，讓人走入時光隧道。（記者劉曉欣攝）

2025/05/15 08:19

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣鹿港桂花巷藝術村最新的「鹿港時代」文創店試營運上路，成為網美最愛的打卡點，內部以懷舊氛圍的「鹿港柑仔店」、「鹿港戲院」出發，配上鹿港在地伴手禮與傳統童玩，將在端午連假正式啟用。

「鹿港時代」由超人氣的蛋黃酥名店「新口味」二代王裕誠所主導，在鹿港鎮公所修復日式宿舍群之後，曾一度作為鹿港老街遊客中心，目前則由「新口味」取得鹿港鎮公所營運權後，找來曾在百貨公司美食街規畫設計大師來進行設計裝修，有著濃濃的復古味。

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王裕誠指出，鹿港是個充滿歷史感的觀光小鎮，去年的老街周邊成為全國景點王，他希望能把日式宿舍的空間，重現鹿港早年的常民景象，但透過全新的設計，讓老東西、老文化，也能玩出新花樣，也能成為老街、藝術村之間最佳的歇腳處。

因此，一走進「鹿港時代」就是大紅燈籠高高掛，映入眼簾的是復刻早年的柑仔店，還有賣香腸必備的打珠檯，並有鹿港古早味童玩專區、文創伴手禮專區，而古早味柑仔店屋簷的貓咪裝飾則如假似真，王裕誠笑說，因為他與老婆都是愛貓人，貓咪是必備的。

王裕誠說，許多人以為他取得營運權，就是要打造「新口味」分店，但他認為這絕佳地段，應該有更好的運用，以文創、復古、伴手禮為出發點，營造讓遊客驚豔、在地人喜歡的文創空間。當然也會開賣自家的「新口味」蛋黃酥與文創商品，也會推出「鹿角」雙淇淋，讓人愛上「鹿港時代」。

今天的運勢如何？鹿港時代可以讓人抽籤試手氣。（記者劉曉欣攝）

彈珠檯可以讓人免費玩到飽，小朋友樂翻了。（記者劉曉欣攝）

鹿港最新的網美打卡點「鹿港時代」，復刻柑仔店屋簷有喵星人裝飾，因為取得經營權的王裕誠有養貓。（記者劉曉欣攝）（記者劉曉欣攝）

鹿港最新的網美打卡點「鹿港時代」，由「新口味」蛋黃酥二代王裕誠取得鎮公所的營運權，以燈籠營造鹿港味，還復刻柑仔店重現往日情懷。（記者劉曉欣攝）

因為老闆喜歡吃雙淇淋，「鹿港時代」推出鹿角雙淇淋。（記者劉曉欣攝）

「鹿港時代」有著鹿港與彰化的文創品，當然也有「新口味」蛋黃酥的文創商品。（記者劉曉欣攝）

宛如拍片場景的「鹿港時代」柑仔店，成為鹿港最新的打卡熱點。（記者劉曉欣攝）

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