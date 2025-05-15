05/15 各報重點新聞一覽

花蓮罷免爆「查水表」爭議，民政處長明良臻涉嫌假借職務上機會非法利用個人資料，被檢方起訴並求處從重量刑。（資料照）

2025/05/15 06:44

自由時報

自由日日Shoot》花蓮罷免「查水表」 起訴3人 民政處長明良臻卸責下屬 檢求處重刑

花蓮罷免國民黨立委傅崐萁在一階提議時，花蓮縣政府民政處長明良臻要求戶政人員登門查對，引發「查水表」爭議，花蓮地檢署認為明良臻、民政處副處長吳俊毅及花蓮市戶政事務所主任鍾威霆等三人，涉嫌假借職務上機會非法利用個人資料，昨依違反個人資料保護法起訴，並對矢口否認犯行、推卸責任給下屬的明良臻建請從重量刑；花蓮地院昨晚裁定明良臻五十萬元交保，限制出境出海八個月，並配戴電子監控。

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檢首度赴美訊問取證 跨境感情詐騙1.7億 台美合作破獲

我國檢警與美國國土安全調查署合作，破獲以卅六歲台籍女子廖呈婕為首的詐騙集團，廖女收購護照在美開立帳戶後，再指揮黃姓車手頭及旗下美籍車手，以假交友誘騙投資手法行騙美籍民眾，得手五三二萬八八五五美元，換算當時匯率約一億七○五二萬餘台幣，我方趁她今年一月回台時，在桃園機場拘提到案，並由法官裁定收押。台中地檢署偵結起訴時痛斥，廖女主持詐騙集團，對境外民眾實施詐騙，所為嚴重損害我國國際形象，具體求刑十年，黃姓車手頭也具體求刑五年，以示嚴懲。

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債務糾紛強押被害人談判 國民黨苗縣議長李文斌之子收押禁見

苗栗市一家茶飲店發生押人討債案，兩名男子被十多人押上車帶走，警方獲報救出兩人，檢警循線逮捕四名嫌犯，其中一人是國民黨籍苗栗縣議長李文斌的兒子李展維，雙方疑因賭債引發糾紛，苗栗地檢署訊後依涉犯剝奪他人行動自由等罪聲押四人，苗栗地院昨裁定李展維及一名陳姓同夥羈押禁見，另兩嫌各諭知七萬元、六萬元交保。

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聯合報

9藝人涉閃兵到案 疑裝病逃避兵役

藝人王大陸涉以假醫療證明逃避兵役，檢警追查幕後「閃兵集團」發現多名藝人涉入，昨發動第二波搜索，約談涉嫌佯裝高血壓逃避兵役的九名藝人及一名民眾。十人全是已落網閃兵集團首腦陳志明的客戶，其中藝人大根至截稿還在偵訊中，其餘均交保。

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美撤銷AI晶片出口三級管制計畫 警告全球禁用華為晶片

美國川普政府十三日宣布撤銷一項前總統拜登時期的人工智慧（ＡＩ）晶片出口三級管制規定，並說將與可信賴國家分享ＡＩ技術。美國商務部將另發布指引，警告在世界各地使用大陸華為的昇騰ＡＩ晶片都將違反美國規定。

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中國時報

政院不排除漲民生電價

因應國際局勢變化，行政院推出4100億元特別條例草案，在野主張刪除其中撥補台電的1000億元，行政院長卓榮泰14日稱，若藍白執意不支持撥補台電，「電價審議委員會隨時可以開臨時會，不排除調漲民生電價」；台電也表示，如能多開一次，確實可多個討論成本的機會。在野黨批評，卓榮泰就是在情勒民眾與在野黨，且撥補也無法解決根本問題，台電明年仍會繼續伸手要錢。

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高中以下手機集中管理 9月實施

教育部將公布新修訂的「高級中等以下學校校園行動載具使用原則」，部長鄭英耀14日透露，原則上，進入校園後，手機採集中管理，至於執行方式，教育部尊重各校訂出規範與辦法，今年9月開學後實施。教育團體批評教育部「沒有肩膀」，把責任全推給各校處理；國教盟支持手機集中管理措施，但建議應依不同年齡階段採行不同管理方式。

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台美破獲詐騙集團，詐團高層廖女落網時，身攜全球限量Richard Mille名錶等奢侈品。（記者廖耀東攝）

兩名被害男子遭十多人強押上車，苗栗檢警循線逮捕四名嫌犯，其中一人是國民黨籍苗栗縣議長李文斌的兒子（左二）。（記者彭健禮翻攝）

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