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晴時多雲

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    熱！今高溫飆36度 各地晴至多雲 大台北午後局部雷雨

    中央氣象署表示，今各地白天溫暖偏熱，高溫普遍為30至34度。（資料照）

    中央氣象署表示，今各地白天溫暖偏熱，高溫普遍為30至34度。（資料照）

    2025/05/15 06:32

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署表示，今天（15日）各地大多仍是晴到多雲天氣，東半部地區及恆春半島不定時有零星短暫陣雨，下午及晚上的降雨會比上午稍多一些，大台北地區及其他山區午後也有局部短暫雷陣雨。

    此外，氣象署今天凌晨3時35分發布大雨特報稱，綠島及蘭嶼對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，有局部大雨發生機率，請注意雷擊及強陣風。

    氣溫方面，各地白天溫暖偏熱，高溫普遍為30至34度，南部近山區氣溫會再更高，局部地區有36度左右高溫發生機率，戶外活動請注意防曬並適時補充水分；各地低溫則約20至24度。

    空氣品質方面，宜蘭、花東空品區為「良好」等級；馬祖為「普通」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及金門、澎湖為「橘色提醒」等級。

    明天（16日）各地大多為晴到多雲，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，午後大台北地區及各地山區有局部短暫雷陣雨。

    17日、18日各地大多為多雲到晴，東部、東南部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，午後中部以北、東北部、東部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，並有局部較大雨勢發生的機率。

    19日至21日各地大多為多雲到晴，午後大台北、東北部、東部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

    國際都市氣象：

    亞洲、大洋洲

    美洲

    歐洲、非洲

    中國

    各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部
    23 ~ 33 23 ~ 32 25 ~ 33 23 ~ 30

    今日各地天氣預報概況。（圖擷自中央氣象署）

    今日各地天氣預報概況。（圖擷自中央氣象署）

    今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷自中央氣象署）

    今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷自中央氣象署）

    今日各地空氣品質概況。（圖擷自環境部空氣品質監測網）

    今日各地空氣品質概況。（圖擷自環境部空氣品質監測網）

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